Cipo viaja a Bahía para el clásico y Rincón espera por Costa Brava

El Albinegro tuvo fecha libre y vuelve a la acción por la fecha 7 de la Zona Campeonato; el León busca sellar su clasificación a los cruces de la Reválida.

Se viene un fin de semana importante en el Federal A para los equipos regionales. Cipo viajará en estas horas a Bahía Blanca para visitar a Olimpo en uno de los cruces más exigentes de la séptima fecha de la Zona B de la Fase Campeonato.

El partido se jugará este domingo desde las 15:30 en el estadio Roberto Carminatti y tendrá el arbitraje de Lucas Novelli, un juez que suele quedar en el centro de la escena cada vez que dirige encuentros de alta tensión.

El Albinegro llega después de cumplir con su fecha libre y de perder terreno en una tabla muy apretada. Antes del descanso estaba mejor ubicado, pero los resultados de la última jornada lo dejaron en el quinto puesto de la zona, con la obligación de volver a sumar para no alejarse de los lugares principales.

La ubicación es clave por el formato de competencia: los primeros cuatro avanzan a los cuartos de final por el primer ascenso, mientras que los cinco mejores también obtienen clasificación a la Copa Argentina del próximo año. Por eso, el encuentro ante Olimpo tendrá un valor importante para el equipo rionegrino.

Nicolás Peralta marcó el 2 a 2 definitivo en la tarde del domingo. Omar Novoa

El descanso le permitió a Fabián Enríquez recuperar futbolistas que venían con lesiones o molestias físicas. Con la mayoría del plantel disponible, el entrenador podrá afrontar el viaje a Bahía Blanca con más variantes para un partido que exigirá concentración y eficacia.

Cipo perdió un solo encuentro en lo que va de esta fase y volverá a cruzarse con Olimpo después de un año. En la temporada pasada compartieron la fase regular, pero en este campeonato recién se reencontrarán ahora, en un duelo que aparece como una buena medida para saber dónde está parado el Albinegro en la pelea de arriba.

Deportivo Rincón quiere acercarse a los cruces

Del otro lado, Deportivo Rincón también tendrá un partido determinante. El León recibirá el domingo a Costa Brava por la séptima fecha de la Reválida, después de una semana completa de trabajo enfocada en ese compromiso.

El punto conseguido ante General Derqui, sumado a otros resultados de la fecha anterior, le permitió al equipo neuquino asegurar la permanencia en el Federal A. Con ese primer objetivo cumplido, ahora la meta pasa por clasificarse a la siguiente instancia, donde comenzarán los cruces por el segundo ascenso.

Rincón llega con la tranquilidad de haber sostenido la categoría, pero con un nuevo desafío por delante: meterse en la pelea grande de la Reválida y extender su temporada.