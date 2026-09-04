Caras nuevas en la AFA: presentaron al nuevo gerente de selecciones nacionales y al vocero presidencial.

La AFA informó en las últimas horas que Joaquín Orlando asumió como gerente de Selecciones Nacionales. Según el comunicado publicado este viernes, Orlando llega al cargo tras trabajar en el ámbito deportivo, con experiencia en la conducción de equipos y en tareas de organización, logística y planificación de eventos. Al mismo tiempo, el presidente Claudio Tapia presentó a Diego Hernán Bertuccelli como su nuevo vocero.

“La Asociación del Fútbol Argentino informa que, en el día de la fecha, asume el cargo de Gerente de Selecciones Nacionales, el Sr. Joaquín Orlando. El flamante Gerente del área viene de trabajar en el ámbito deportivo con una vasta trayectoria en liderar grandes equipos en cuestiones de organización, logística y planificación de eventos importantes. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, mencionó la publicación oficial de la AFA.

El nombramiento se dio varios meses después del fallecimiento de Omar Souto , histórico gerente de selecciones argentinas y figura central en la vida cotidiana de la Albiceleste, en noviembre de 2025. Papúa, tal como lo apodaban, acompañó a varias generaciones de futbolistas desde las juveniles, siguió trabajando mientras atravesaba una enfermedad y construyó un vínculo personal con muchos de los nombres que después integraron La Scaloneta.

Souto había comenzado su recorrido en las selecciones juveniles. Ese lugar en la estructura de la AFA le permitió estar cerca de varios futbolistas desde la adolescencia y sostener luego ese vínculo cuando llegaron a la Mayor. Uno de los episodios que mejor retrata ese papel fue su participación en la primera convocatoria de Lionel Messi a la Sub 20.

La labor de Omar Souto en la AFA, el predecesor de Joaquín Orlando

En la biografía de Lionel Messi, escrita por Ariel Senosiain, contó cómo fue la búsqueda telefónica para localizarlo en Rosario: “Me fui del predio de Ezeiza a un locutorio de Monte Grande. Pedí una guía telefónica de Rosario, sólo sabíamos que era rosarino. Arranqué la página donde estaban los números de los Messi, hice una llamada cualquiera a mi casa para justificar que había entrado y volví al predio a rastrearlo. A la primera que ubiqué fue a la abuela. La abuela de Lionel me pasó el contacto del tío. El tío, el del padre. Llamé al padre, me presenté y le dije que queríamos contar con su hijo, con el detalle de que le erré al nombre: siempre había escuchado que Leo es el apodo de los Leonardo”.

Con el paso de los años, esa relación se volvió estrecha. En la foto familiar de la Selección tras la consagración en la Copa América de 2021, Messi lo sumó a la imagen y posó abrazado con él. También apareció entre los protagonistas de los festejos en Qatar 2022. Allí se lo vio conversando con el capitán, Antonela Roccuzzo y sus hijos apenas terminó la premiación.

Souto también fue quien empujó a Emiliano Martínez cuando todavía era suplente en Arsenal y acumulaba préstamos en distintos clubes. En esa etapa, el arquero lo llamó para pedirle entradas para un partido de la Selección en el Monumental para él y su hermano. Souto le respondió: “Yo te las doy, pero prometeme que la próxima vez no me vas a pedir entradas, te voy a ver como arquero de la Selección”. Cuando llegó la citación, el guardameta fue a abrazarlo primero a él.

Desde que le diagnosticaron la enfermedad, Souto dejó de viajar con las delegaciones, pero no abandonó su puesto en el predio de Ezeiza. En 2024, reapareció en una práctica en silla de ruedas y recibió el abrazo de Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, antes de retomar su presencia habitual en el complejo mientras continuaba el tratamiento.