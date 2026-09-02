Un presidente cercano al Chiqui Tapia criticó a la AFA por los arbitrajes: "Lo putean en todas las canchas"

Se trata de uno de los dirigentes más importantes que ha tenido el fútbol argentino en las últimas dos décadas.

El histórico referente de Lanús , Nicolás Russo , cuestionó duramente al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al responsable del arbitraje nacional, Federico Beligoy , al aseverar que este último “tiene un ciclo cumplido” .

El directivo manifestó su descontento por el desempeño referil en el reciente compromiso frente a Boca, donde consideró que su institución resultó perjudicada, y sentenció que “a Tapia lo putean en todas las canchas por los árbitros” .

Asimismo, el dirigente reiteró la postura que había adelantado antes del cotejo, confirmando que solicitó que el encargado del VAR, Germán Delfino, no vuelva a ser designado en encuentros del "Granate", al tiempo que brindó precisiones sobre la transferencia del volante Dylan Aquino al Royale Union del fútbol belga.

Fuertes declaraciones

Nicolás Russo marcó distancia de su habitual alineación con la conducción de "Chiqui" Tapia y cuestionó la administración arbitral en el certamen local, luego de la derrota por la mínima que sufrió Lanús frente a Boca en condición de local.

El desencadenante del malestar del máximo dirigente del club del Sur del Gran Buenos Aires —quien admitió sentirse “preocupado y desencantado”— ocurrió a los 12 minutos del primer tiempo, cuando el atacante visitante Leonel Flores pisó con la suela la rodilla del defensor Sasha Marcich, acción que no derivó en expulsión.

Tras la finalización del partido, Russo excusó al árbitro principal, Pablo Dóvalo, argumentando su distancia de la jugada, pero apuntó directamente contra Germán Delfino, responsable de la tecnología, a quien remarcó haber vetado formalmente para los partidos de su institución hace medio año.

“El club Lanús está muy molesto, Delfino debería ser sancionado”, expresó Russo, rechazando que lo hayan premiado con la conducción de un encuentro en Arabia Saudita, y advirtió que “a partir de ahora cambia la relación del club con la AFA”.

A pesar de señalar que mantiene conversaciones en privado con Tapia y Beligoy, el dirigente granate fue categórico sobre el director de arbitraje al reiterar que “ya cumplió un ciclo”, reclamando un recambio en la conducción de un área que, según su visión, cuenta con “los mejores árbitros del mundo” pero padece fallas de gestión.

Finalmente, el presidente que transita su cuarta etapa al frente del actual campeón de la Copa Sudamericana reconoció los méritos de "Chiqui" Tapia por su “buena gestión, impecable en lo administrativo” que garantiza la cobrabilidad de las entidades, aunque concluyó con un firme aviso: “Lo putean en todas las canchas por los árbitros y yo se lo dije”.

EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE NICOLÁS RUSSO CONTRA LA AFA



“Estoy PREOCUPADO con lo que está pasando con el ARBITRAJE”



“Hace seis meses le pedí al presidente y a Beligoy que NO ME PONGA MÁS A DELFINO en el VAR con Lanús. Yo estoy MUY MOLESTO.”



“BELIGOY CUMPLIÓ UN CICLO, creo… pic.twitter.com/zontfjnN49 — Fútbol Lírico (@elfutbolirico) September 2, 2026

Dylan Aquino fue vendido a Bélgica

El mediocampista de 21 años Dylan Aquino, uno de los mayores talentos surgidos en las inferiores de Lanús en los últimos años, fue vendido al Royale Union de Bélgica en seis millones de euros netos, con una plusvalía del 15% en una hipotética futura venta.

Sobre este caso, Russo declaró que se trata de una “baja sensible” pero necesaria para el plantel profesional, ya que su institución necesita vender futbolistas para “equilibrar números” por el déficit operativo que generan la actividad social y el fútbol, y aseguró que “cuando el jugador decide irse de un club la operación hay que hacerla”, sin poner el foco en la cantidad de dinero recibida sino en el bienestar del futbolista.