La nueva decisión de la FIFA acerca de las sanciones a Paredes, Molina y Almada.

Tras las duras sanciones impuestas a la AFA y a los tres jugadores de la Selección, hay novedades por parte del ente rector del fútbol mundial.

La AFA anunció que la FIFA aprobó el pedido para que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada puedan cumplir sus suspensiones también en partidos amistosos de selecciones, y no exclusivamente en encuentros en torneos oficiales como estipulaba la medida desde un principio.

En un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino detalló que había realizado un pedido ante el máximo organismo “para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero". En ese marco, la Comisión Disciplinaria FIFA “considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada”. De todos modos, la AFA ratificó que esperará los fundamentos para presentar la apelación de las sanciones, “teniendo al TAS eventualmente como última instancia”.

En este marco, Paredes podrá cumplir sus diez fechas de sanción luego de la Fecha FIFA del 7 al 15 de junio del 2027 por lo que su reaparición podría ser en la siguiente ventana que tiene la FIFA disponible: del 20 de septiembre al 5 de octubre del próximo año.

Entre medio, Argentina debería disputar los seis partidos que se permiten organizar en lo que resta del 2026 (cuatro del 21 de septiembre al 6 de octubre y dos del 9 al 17 de noviembre) y sumar los otros cuatro juegos en el inicio del año que viene (dos del 22 al 30 de marzo y otros dos en la mencionada fecha de junio).

Las situaciones de Molina y Almada

Nahuel Molina, por su parte, purgaría sus siete partidos en el primer partido de la Fecha FIFA del 22 al 30 de marzo, por lo que incluso podría reaparecer en esa convocatoria para disputar una segunda presentación hipotética. Thiago Almada, con una fecha de castigo, ya estará disponible luego del primer amistoso que disputen los de Lionel Scaloni.

La resolución representa un alivio para el cuerpo técnico de la Selección, ya que amplía la ventana disponible para que los jugadores paguen su deuda disciplinaria. Restan dos ventanas de fecha FIFA de aquí a fin de año y en cada una de ellas la Albiceleste podría disputar amistosos de clase “A”, encuentros que ahora contarán para el cumplimiento de las sanciones.

Paredes es quien enfrenta la situación más compleja porque recibió diez partidos de suspensión y una multa de USD 90.000 por los incidentes que protagonizó en la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey. El mediocampista de Boca Juniors fue imputado por tres cargos de agresión vinculados al artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), en particular por su cruce con Gavi. El lateral de la Roma recibió siete partidos de suspensión y USD 90.000 de multa por su enfrentamiento con Rodri durante los festejos españoles. Almada, en tanto, fue sancionado con un partido y USD 30.000.

Las sanciones a los jugadores se suman al castigo que la FIFA le impuso a la propia federación argentina: una multa de USD 321.000 por infracciones al CDF relacionadas con cánticos y gestos discriminatorios de sus aficionados, conducta incorrecta del equipo y fallas de orden y seguridad en distintos partidos del torneo. Entre las infracciones se incluyó la exhibición de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales, penalizada bajo el artículo 13, apartado 2 c), que prohíbe utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas a lo deportivo. La Comisión Disciplinaria ordenó además que la selección dispute sus próximos dos encuentros como local con el aforo restringido al 50%, aunque uno de esos partidos y USD 100.000 de la multa quedaron en suspenso bajo un período probatorio.