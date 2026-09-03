El plan de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA.

Tras haber disputado el Mundial 2026 , dónde llegó hasta la final, la Selección Argentina de Lionel Scaloni volverá a ver acción en la próxima fecha FIFA , en la que podría jugar hasta un máximo de cuatro partidos. El periodista Diego Monroig informó este jueves en la edición matutina de Sportscenter, el noticiero de ESPN, que el equipo nacional jugará "en un 90 por ciento de posibilidades" toda la fecha en condición de local.

La idea de la AFA, entonces, es que el seleccionado albiceleste dispute tres partidos en la ventana que se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. El primero podría ser en El Monumental ante un país sudamericano o de la CONCACAF. Los dos restantes podrían llevarse a cabo en diferentes provincias, con Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe como las que más chances tienen de recibir a la Selección.

En algún momento se especuló con la posibilidad de realizar una gira por Asia en esta fecha, con un "casi confirmado" partido contra China. Evidentemente, la decisión tomada por Lionel Messi dio por tierra, precipitadamente, con esos planes. En CONMEBOL están iniciando los contactos con FIFA para saber cuántos cupos tendrá nuestro continente en el próximo Mundial. La pregunta está orientada a saber si las plazas de Argentina, Uruguay y Paraguay que ya están garantizadas por ser coorganizadores se descuentan de las 5 plazas y media o si se suman. En todo caso, Argentina pidió jugar las Eliminatorias, sea cual sea la decisión final sobre el tema.

El calendario de la FIFA

En lo que resta del 2026 aún quedan por delante otras dos fechas FIFA. La primera será del 21 de septiembre al 6 de octubre y la siguiente del 9 al 17 de noviembre para despedir un año cargado de acción para las selecciones de todo el mundo luego de lo que fue una nueva edición de la Copa del Mundo.

Mientras que el 2027 tendrá cuatro ventanas de acción para las selecciones. La primera será del 22 al 30 de marzo. Aún sin fecha de inicio confirmada, podría ser esta de marzo en la que arranquen las Eliminatorias CONMEBOL de cara al Mundial de 2030. La segunda será del 7 al 15 de junio. La tercera será del 20 de septiembre al 5 de octubre. Para este entonces, la Selección Argentina ya estará jugando por los puntos. La última de 2027 será del 8 al 16 de noviembre.

AFA busca armar el último partido de Messi en la Selección

Tras la emotiva carta con la que Lionel Messi oficializó su retiro del seleccionado nacional este lunes, el foco de los hinchas se desplazó hacia la posibilidad de concretar un partido homenaje de despedida. Si bien desde la AFA existe la clara intención de llevar a cabo el tributo, por el momento no existen certezas ni negociaciones en curso, ya que la resolución final dependerá exclusivamente de la disposición del capitán.

La decisión de Messi estará supeditada a sus compromisos de agenda y a su situación personal, atravesada por el reciente fallecimiento de su padre, Jorge. En el horizonte cercano aparece la Fecha FIFA ampliada de septiembre (del 21 de septiembre al 6 de octubre), ventana en la que la Albiceleste podría disputar hasta cuatro encuentros y que surge como el marco ideal para el evento, habiéndose descartado de forma definitiva la gira por China que estaba en carpeta.

Eso, además de los cambios de planes, implica menos ingresos para las arcas de la Asociación. Un partido despedida de Lionel serviría para que la gente le muestre su afecto por última vez, pero también tendría un peso económico para compensar la ausencia de ingresos que generó la baja de la gira.

De recibir la aprobación del astro rosarino, la opción con más fuerza para albergar el cotejo es el Estadio Monumental, debido a su gran capacidad frente a la inevitable alta demanda de entradas. Sin embargo, la dirigencia también evalúa el impacto de la sanción impuesta por FIFA tras los incidentes en el Mundial 2026, la cual obliga al equipo de Lionel Scaloni a jugar con una reducción del 50% de aforo en su próximo compromiso como local.