Javier Treuque defendió la gestión de AFA: "Antes los clubes pagaban para jugar"

El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén capital fue el escenario elegido el martes por la tarde para la presentación oficial del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA), certamen que reunirá a 242 equipos divididos en 8 regiones y que comenzará a disputarse este fin de semana.

En el acto, el secretario general del Consejo Federal de AFA, Javier Treuque , puso el foco en el respaldo económico que la entidad brinda a los clubes del interior y en el cambio de paradigma respecto a ediciones anteriores.

Uno de los puntos centrales de las respuestas de Treuque fue el financiamiento del torneo y la inversión de AFA en el fútbol federal. El dirigente recordó antecedentes recientes y contrastó la situación actual con la de años anteriores: "Lo que se dijo en San Juan se cumplió, nadie en el país podía creer que uno por jugar, cobrara. Y los clubes del interior cobraron para jugar, ¿sí? Antes generalmente se pagaba para jugar. Lo que hicieron ese año fue cobrar para jugar, creo que nadie lo resaltó tanto como nosotros lo hicimos valer".

Treuque enfatizó que actualmente los clubes no deben afrontar costos de inscripción ni aranceles para participar en los torneos organizados por el Consejo Federal: "Hoy te digo que no hay un club que tenga que pagar para poder jugar en los torneos argentinos. Hoy no hay ningún club que pueda, ni las Ligas de Fútbol, pagar para jugar. Hoy todo es sustento del Consejo Federal y la AFA de sustento propios. Creo que todo es sustento del patrimonio y de las arcas de AFA".

Maria Isabel Sanchez

Aportes condicionados por la situación económica del país

No obstante, el funcionario fue cauto al señalar que los recursos destinados a los clubes dependen directamente de la coyuntura macroeconómica: "Todo esto depende de la situación económica del país, si la situación económica del país se encuentra en las mejores condiciones por supuesto que siempre la AFA y el Consejo Federal van a estar dispuestos a colaborar".

En esa línea, atribuyó la reducción en la cantidad de equipos participantes respecto a ediciones anteriores a las dificultades económicas que atraviesa el país: "Todos sabemos cuál es la situación hoy de esos 100 clubes que no están jugando. Creemos que no hay que preguntar mucho. La situación del país así lo amerita, pero creemos que se sigue teniendo la llama encendida en estos 246 clubes que van a participar. Creo que el año que viene, viendo los resultados deportivos, vamos a tener la cantidad que nosotros queremos".

Maria Isabel Sanchez

Treuque defendió la gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. El dirigente recordó el crítico estado económico que atravesaba la Asociación al inicio de la gestión y lo contrastó con la situación actual: "Se acordarán que había empleados de la Asociación del Fútbol Argentino que les costaba cobrar su sueldo, a muchos les costaba permanecer trabajando en esto que es el fútbol. Creo que esta política que ha implementado el señor Claudio Tapia con el señor Pablo Toviggino ha mejorado esta situación y por eso es la implementación de esta segunda categoría".

De esta manera, Treuque vinculó la recuperación de la salud financiera de AFA con la posibilidad de sostener económicamente el certamen y de otorgar recursos a los clubes del interior.

Requisitos administrativos y documentación al día

Paralelamente al aspecto económico, el secretario general destacó que el acceso al torneo está sujeto a condiciones administrativas vinculadas a la documentación de ligas y clubes, un requisito que consideró clave para el ordenamiento institucional: "Lo primero que nosotros trabajamos es sobre la liga homologada. Las ligas homologadas son aquellas que tienen su documentación al día. En la Patagonia, yo diría que el 100% de las ligas están homologadas".

Y detalló: "Una vez que la liga esté con la documentación presentada, ahí recién empiezan a fluir la cantidad de clubes o los clubes interesados en participar. Lo que queremos también es que los clubes tengan su condición de documentación al día de la personería jurídica. Eso es lo que nos lleva a nosotros a tener este crecimiento en toda la Patagonia".

La elección de Neuquén y el trabajo con las ligas patagónicas

Treuque también se refirió a los motivos que llevaron a elegir la capital neuquina como sede del lanzamiento y destacó la articulación con las autoridades locales: "Tuvimos una charla con Néstor Mingot (presidente de Lifune) hace no más de 10 días donde dijimos que estaba la posibilidad de elegir a la ciudad de Neuquén, y Néstor con gusto aceptó. En ese momento nos pusimos a trabajar, mucho más él que nosotros, para poder concretar esto".

Asimismo, resaltó el lugar que ocupa Neuquén en el mapa deportivo patagónico: "La ciudad de Neuquén para nosotros es gran referente dentro de nuestro ámbito deportivo, dentro de nuestra Patagonia, por eso la ciudad de Neuquén hoy nos recibe y creemos que estamos muy satisfechos con todo esto que se viene realizando de esta querida provincia".

Crecimiento del fútbol patagónico y proyección a futuro

El dirigente valoró el aumento de la participación en la región patagónica, que aporta 42 clubes al torneo, y señaló que el objetivo es expandir el alcance a otras categorías: "Nosotros venimos trabajando intensamente en nuestra delegación que está situada en la provincia de Chubut, más precisamente en Trelew. Se vienen incentivando estos torneos, no solamente el torneo regional, sino también queremos incentivar los torneos juveniles, femeninos. No es casualidad que hoy tengamos 42 clubes participando en un torneo regional".

Y agregó: "Creemos que esta cantidad importante de clubes va a dejar y nos va a dar más trascendencia y mucho más importancia para aquellos clubes que quisieron y no pudieron estar. Entonces esto también es para los clubes, los árbitros, los dirigentes y para todas las personas que se involucran en este deporte. Para nosotros esta cantidad de 42 clubes creo que no es poca cosa".

Clasificación al segundo torneo del Consejo Federal

En cuanto a la proyección del certamen, Treuque explicó que el Regional Amateur servirá como vía de acceso a una instancia superior: "Tenemos las condiciones y cada club que va a estar interesado en participar en este torneo seguramente a través de cada presidente presentará una carpeta y será evaluada ante una comisión en temas de licencia deportiva para poder participar en el segundo torneo. Creo que hoy 16 clubes es un buen número para tener en cuenta para lo que viene".

Y remarcó la continuidad del proceso: "La intención nuestra es que primero se juegue el torneo regional. Después empezamos a trabajar con el segundo torneo del Consejo Federal. Creo que el 99% va a salir de este torneo".

Sobre la eliminación del Torneo Argentino: una decisión contextual

Consultado acerca de la discontinuidad del histórico Torneo Argentino, Treuque defendió la medida y la enmarcó en el contexto de reestructuración que atravesaba la AFA en ese momento: "No lo tomamos como un error. En su momento no se podía realizar de la manera que se venía realizando. Esa fue la cuestión. Creemos que hoy es el momento de poder volver a trabajar con una segunda categoría del Consejo Federal".

Y remarcó: "En aquel momento cuando nosotros asumimos, teníamos más de dos torneos. Entonces creíamos que no era conveniente. No olviden que cuando ingresamos a la Asociación del Fútbol Argentino, eran muchas las cuestiones que no se podían llegar a realizar".