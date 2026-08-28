Deportes La Mañana rugby Rugby: la M16 de Alto Valle defiende de local su corona nacional

El combinado juvenil de rugby que representa a las uniones de Río Negro y Neuquén afrontará un fin de semana clave en General Roca. + Agregar LM Neuquen en







Este sábado 29 y domingo 30 de agosto, las instalaciones del Roca Rugby Club, en la ciudad de General Roca (Río Negro), albergarán una nueva edición del Torneo Nacional M16 Desarrollo Sur, organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR). Se trata de uno de los certámenes formativos más relevantes del país, y por primera vez en la región se disputará un cuadrangular oficial de esta categoría en el marco del programa federal de desarrollo.

El combinado del Alto Valle, integrado por jugadores de los clubes Roca, Marabunta, Patagonia y Neuquén, llega a esta cita con el rótulo de campeón defensor, luego de haberse consagrado en la edición 2025 con un rendimiento perfecto (invicto). En tanto, el seleccionado de Buenos Aires se quedó con el título en la Zona Norte durante aquella misma temporada.

Formato y rivales de la Zona Sur El cuadrangular de esta edición reunirá a cuatro uniones patagónicas: Alto Valle, Valle de Chubut, Lagos del Sur y Austral. El sistema de competencia será a una ronda de todos contra todos, con partidos de dos tiempos de 20 minutos (total: 40 minutos) y 5 minutos de descanso entre cada mitad.