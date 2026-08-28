Rugby: la M16 de Alto Valle defiende de local su corona nacional

El combinado juvenil de rugby que representa a las uniones de Río Negro y Neuquén afrontará un fin de semana clave en General Roca.
Este sábado 29 y domingo 30 de agosto, las instalaciones del Roca Rugby Club, en la ciudad de General Roca (Río Negro), albergarán una nueva edición del Torneo Nacional M16 Desarrollo Sur, organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR). Se trata de uno de los certámenes formativos más relevantes del país, y por primera vez en la región se disputará un cuadrangular oficial de esta categoría en el marco del programa federal de desarrollo.
El combinado del Alto Valle, integrado por jugadores de los clubes Roca, Marabunta, Patagonia y Neuquén, llega a esta cita con el rótulo de campeón defensor, luego de haberse consagrado en la edición 2025 con un rendimiento perfecto (invicto). En tanto, el seleccionado de Buenos Aires se quedó con el título en la Zona Norte durante aquella misma temporada.
Formato y rivales de la Zona Sur
El cuadrangular de esta edición reunirá a cuatro uniones patagónicas: Alto Valle, Valle de Chubut, Lagos del Sur y Austral. El sistema de competencia será a una ronda de todos contra todos, con partidos de dos tiempos de 20 minutos (total: 40 minutos) y 5 minutos de descanso entre cada mitad.
Cronograma completo de partidos
Sábado 29 de agosto – Jornada 1
HoraEncuentroÁrbitro10:00Chubut vs. AustralDiego Choquemisa (URBA)11:00Alto Valle vs. Lagos del SurJuan Ignacio Rosello (Sur)19:00Chubut vs. Lagos del SurCiro Diciano (Cuyo)20:00Alto Valle vs. AustralJuan Ignacio Rosello (Sur)
Domingo 30 de agosto – Jornada 2
HoraEncuentroÁrbitro13:00Austral vs. Lagos del SurCiro Diciano (Cuyo)14:00Alto Valle vs. ChubutDiego Choquemisa (URBA)
Cuerpo técnico del seleccionado Alto Valle
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Entrenador principal: Juan Martín Correa D'Onofrio
Coach de backs: Santiago Del Pin
Coach de forwards: Carlos Lobos
Preparador físico: Andrés Díaz
Kinesiólogo: Sebastián Castillo
Manager: Mauricio Villar
Director del Centro: Norberto Ipejkdian
Plantel de jugadores convocados (Unión de Rugby del Alto Valle – URAV)
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Ignacio Adán (Marabunta Rugby Club)
Mateo Albornoz (Patagonia Rugby)
Mateo Almendra (Neuquén Rugby Club)
Bautista Belizán (Neuquén Rugby Club)
Felipe Bonfiglio (Roca Rugby Club)
Renzo Bucarey (Neuquén Rugby Club)
Facundo Castro (Neuquén Rugby Club)
Lucio Cialzeta (Neuquén Rugby Club)
Mateo Dovskin (Marabunta Rugby Club)
Francisco Etcheto (Roca Rugby Club)
Ceferino Fornieles (Roca Rugby Club)
Leonardo Franco (Neuquén Rugby Club)
Beltrán Gorostiza (Marabunta Rugby Club)
Juan Justo Gutiérrez (Roca Rugby Club)
Fabian Hugo (Neuquén Rugby Club)
Juan Emilio Mansilla (Neuquén Rugby Club)
Gianluca Mari (Neuquén Rugby Club)
Lorenzo Montañana (Marabunta Rugby Club)
Fausto Montero (Neuquén Rugby Club)
Gonzalo Natalini (Roca Rugby Club)
Tomás París (Marabunta Rugby Club)
Bautista Reynoso (Neuquén Rugby Club)
Joaquín Rojas (Neuquén Rugby Club)
Joaquín Velázquez (Neuquén Rugby Club)
Marcos Seint Zúñiga (Marabunta Rugby Club)
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