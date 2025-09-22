Alto Valle se quedó con el Patagónico de rugby en juveniles

El equipo que representa a lo mejor de Neuquén y Río Negro ganó los tres partidos del fin de semana.

alto Valle se quedó con el Patagónico de rugby

La Unión de Rugby del Alto Valle se consagró campeona en el Patagónico de M16 Desarrollo Sur. El combinado con los mejores jugadores menores de 16 años, pertenecientes a diferentes clubes de la región, se impuso en los tres partidos disputados y así levantó el trofeo.

El triunfo más ajustado fue sobre Austral por 24 a 17 y después el combinado valletano despachó a Los Lagos 35 a 19 y finalmente al defensor del título, Chubut, por 41 a 8.

El certamen perteneciente a la Unión Argentina de Rugby se disputó durante dos jornadas en el Calafate Rugby Club de Comodoro Rivadavia.

Se realiza desde 2016 y es la primera vez que Alto Valle se consagra, por lo cual la obtención del trofeo tiene una mayor relevancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unionargentina/status/1969799839731920967&partner=&hide_thread=false ¡Alto Valle es el nuevo campeón del M16 Desarrollo Sur!



Aquí los puestos finales del torneo:



1 Alto Valle

2 Chubut

3 Austral

4 Lagos Del Sur#LaUniónDeTodos pic.twitter.com/ui0shJicOb — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) September 21, 2025

Los campeones

El plantel está compuesto por 25 jugadores de Marabunta, Neuquén RC, Roca RC, Patagonia RC y Catriel RC.

Los campeones son: Iñaki Alcaya, Leonardo Tommaso Basinno, Bruno Bilo, Benjamín Brust, Francisco Collado, Octavio Fernández, Lautaro Figueroa, Benicio Flores, Ignacio Flores, Fernando Matías Flores, Luciano Gallucci, Felipe García, Baltasar Gerez, Facundo Gurzov, Agustín Hucha, Manuel Izaguirre, Luis Agustín Jorge, Pedro Leiva Maina, Ramiro Soria, Balthazar Soto, Polo Uribe, Simón Valbuena, Alfonso Van Houtte, Ignacio Varas y Juan Varela Olid.

El cuerpo técnico está encabezado por Daniel González (headcoach) y lo acompañan Cristian Mendieta (entrenador FW), Juan Martín Correa (entrenador de backs), Lucas Gómez (preparador físico), Sebastián Castillo (kinesiólogo), Maximiliano Campot (mánager) y Juan Carlos Méndez (utilero)