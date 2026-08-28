Bombazo: Mario Sepúlveda vuelve al básquet oficial a los 49 años

Centro Español contará con él en el Pre Federal que está por comenzar y donde el Torito quiere ser animador.

Este viernes 28/8 se anunció la vuelta del "8". Centro Español sacudió el ambiente en la región con el regreso de uno de los mejores deportistas de la historia de la provincia y la Patagonia. Dos días después de cumplir 49, Mario Sepúlveda volverá a jugar oficialmente al básquet con la camiseta del Torito, luego de su retiro hace tres temporadas.

"El Señor de los ascensos" estará bajo la dirección técnica de Mauricio Santángelo e integrará un plantel que promete pelear el título en el Pre Federal que está por comenzar. Con refuerzos de peso como Franco Pennacchiotti y la continuidad del goleador Emilio Santana , el conjunto de Plottier se ilusiona con llegar lejos y recuperar el campeonato que ganó hace un par de años.

"Se dio sin querer queriendo. Antes del receso de invierno había empezado a entrenar con la primera local. Era una manera de estructurarme con días de entrenamiento y gimnasio. Antes no terminaba de engancharme (solo en el gimnasio) y entrenando con los chicos me fui metiendo de a poquito a la cancha. Y justo se lesiona uno de los chicos que estaba jugando la semifinal en primera y me dijeron si me animaba a jugar. Les dije que no porque había vuelto a entrenar hace poco, pero les dije que si les interesaba me comprometía a entrenar para la segunda parte del año y jugar en la primera local", comenzó relatando Mario a LM Neuquén.

"Lo hablé con mis hijas que me insistían hace tiempo con que vuelva a jugar y yo les decía que no. Pero bueno, me decidí de volver a jugar en la local y, cuando arrancamos después del receso invernal, viene Boty (Santángelo), y me explicó que en esta parte del año estaba el Pre Federal, porque él sabía que yo quería seguir jugando", contó.

En estos años, Mario se dio el gusto de ganar torneos de triples como en BANG! hace algunos meses.

Por su personalidad, la cercanía con la gente y que nunca se alejó del deporte, más allá de ejercer en otras actividades, el pedido del público para verlo de nuevo se hizo sentir.

"Entre idas y vueltas, más el cariño y el afecto de mucha gente que me ha pedido que vuelva, más una acción solidaria que en su momento se va a saber, me terminé convenciendo que sí. Fui probando la máquina para ser útil dentro de la cancha, más allá de mi experiencia", explicó el más ganador de la historia del TNA.

"Siempre agradecido al club, a los dirigentes, a Toto, Andrés, Nico, que siempre me bancan. A mi familia, que fue la que encendió esa llama y a esa gente que me pidió verme una vez más adentro de la cancha. Va a ir dedicado a todos ellos que me bancan y a toda la familia del club", subrayó.

Entre otros tantos logros, Mario fue campeón con Neuquén del Argentino de Mayores en 1995 y 2017, un hecho histórico e inédito para la disciplina y para el ambiente deportivo en general de la provincia. Su regreso está cargado de recuerdos inolvidables, pero también tiene la intención de acompañar esa historia con un presente que ayude al club.

A través de sus redes sociales, Español informó la novedad y se alista para el debut.