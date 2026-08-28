Deportistas neuquinos buscan competir en el Argentino de Powerlifting

Se viene el certamen nacional y los representantes provinciales se preparan desde lo deportivo y también lo económico.

Un grupo de levantadores de pesas de la provincia de Neuquén se encuentra en gestión de recursos económicos para poder asistir al Campeonato Argentino de la Federación de Powerlifting Argentino (FE.PO.A) , que se celebrará en la ciudad de La Plata del 3 al 6 de septiembre de 2026 . La delegación está integrada por atletas provenientes de Las Lajas , Plottier y la capital neuquina, quienes obtuvieron su clasificación en el Torneo Interprovincial Copa Héroes de Malvinas , realizado en mayo pasado .

El máximo referente de la disciplina en la provincia, Emilio Mansilla , manifestó que la Asociación de Levantamiento de Pesas del Neuquén tiene como objetivo participar en esta instancia del "Compromiso Deportivo" de la actividad, tal como lo denomina el ámbito federativo.

Mansilla explicó que el certamen nacional no solo representa una vidriera para el deporte regional, sino que además otorgará plazas al Campeonato Mundial a aquellos competidores que resulten ganadores en sus respectivas categorías.

En ese contexto, Mansilla, quien ya posee un historial de ocho títulos mundiales, confirmó su participación en el Mundial GPC (Global Powerlifting Committee), que se llevará a cabo del 20 al 25 de octubre de 2026 en Pabianice, Polonia. El deportista neuquino, que obtuvo la clasificación en la edición 2025, adelantó que acudirá en defensa del título actual y con el propósito de obtener su noveno campeonato global.

Hasta el momento, los deportistas no han precisado el monto total requerido para cubrir los gastos de traslado, alojamiento e inscripción, aunque fuentes cercanas al equipo indicaron que ya se encuentran en tratativas con entidades públicas y privadas para reunir los fondos necesarios. La competencia en La Plata será, además, el último filtro clasificatorio previo al certamen mundial de octubre.

Datos clave del evento:

Evento: Campeonato Argentino FE.PO.A

Sede: La Plata , provincia de Buenos Aires

Fechas: 3 al 6 de septiembre de 2026

Clasificatorios previos: Torneo Interprovincial Copa Héroes de Malvinas ( mayo 2026 )

Premio: Clasificación al Mundial GPC en Polonia (octubre 2026)

Atletas participantes por procedencia: