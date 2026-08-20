Federal A: polémica por la televisación y un aumento prometido que no llega

En medio de la segunda fase, hay novedades en las transmisiones de los partidos y los clubes esperan un incremento en sus ingreso.

El F ederal A irá el próximo fin de semana por la quinta fecha de la segunda fase, que se divide en zona Campeonato y Reválida . En ese camino, Cipo buscará una victoria en casa para seguir en la pelea por el primer ascenso, mientras que Deportivo Rincón está cerca de mantener la categoría y pasar a los cruces por el segundo boleto a la Primera Nacional.

Pero lo importante no solo pasa por lo que ocurre dentro de la cancha, sino que se dieron algunas novedades que impactan en el día a día de los hinchas y los clubes.

Una de ellas es la televisación, luego de que el medio Interior Futbolero informara que LPF Play va a transmitir cuatro partidos en diferentes puntos del país. Uno de ellos es Juventud Antoniana vs Villa Mitre , por la zona B donde está Cipo, y otro es Guillermo Brown vs Santamarina en Puerto Madryn por el grupo de la Reválida que juega Rincón.

Los otros dos serán Atlético Escobar vs Gimnasia Concepción del Uruguay y Sarmiento de La Banda vs Sportivo Belgrano de San Francisco.

La única transmisión permitida por el Consejo Federal para estos cuatro encuentros será la de LPF Play, pero esto no implicará ningún ingreso extra para los clubes involucrados.

Cabe recordar que en los partidos que transmite LPF Play no solamente no puede haber otras transmisiones, sino que no se permite filmar lo que ocurre en el campo de juego, como los recibimientos, algo similar a lo que pasa a nivel FIFA.

Las dudas de los hinchas y preocupación de los trabajadores

Esta noticia sembró más dudas que certezas en un montón de aspectos, ya que se da en el medio del torneo y sin una comunicación oficial clara.

LPF Play es un servicio de AFA, que fue presentado por Claudio Chiqui Tapia con bombos y platillos, para el cual hay que suscribirse y que viene trabajando fuerte desde principio de año en la Primera Nacional, luego de que TyC dejara de tener los derechos.

Es de público conocimiento que, desde entonces, Fox Sports transmite un partido destacado por fecha en vivo para todo el país.

En el resto del país, el Federal A es transmitido desde comienzos de año por diferentes medios y productoras. En algunos casos son partidarios, otros privados, también canales estatales y hasta coproducciones. Todos cumplen un rol difusor importante para el fútbol del interior.

El esfuerzo para transmitir es notorio, no solo en el recurso humano sino también por el costo de los equipos, los traslados y demás. Para ello, la búsqueda de sponsors es fundamental y, en caso de no poder transmitir, eso implicaría menos ingresos para quienes vienen trabajando desde marzo.

Lo que tampoco está claro es cómo se manejan los derechos de televisación, porque resulta al menos desprolijo que las condiciones cambien en agosto cuando el torneo arrancó hace cinco meses.

Entre los equipos que transmiten está el de Canal 10 de Río Negro, que televisa todos los partidos de Cipo en forma gratuita.

Se viene la parte decisiva del torneo y por ahora la única certeza es que corren riesgo fuentes de trabajo.

Un aumento prometido que no llega

Justamente en marzo de este año, hubo una reunión multitudinaria de dirigentes en Córdoba, donde Claudio Tapia y Pablo Toviggino realizaron una serie de anuncios. Entre ellos, se informó sobre el Torneo Argentino del Interior, que empezará desde 2027, y también un sensible aumento económico para los clubes del Federal A.

La novedad era que pasarían a percibir lo mismo que los clubes de la B Metropolitana y llegarían a 20 millones de pesos para cada institución.

Sin embargo, los meses fueron pasando y ese dinero extra nunca apareció, por lo cual les diferencias siguen existiendo.

Los dirigentes de los clubes, por su parte, no se han expresado mucho públicamente al respecto para evitar conflictos.

Mientras tanto, la semana que viene el fútbol del interior tendrá un momento clave en Neuquén, cuando el martes 25 se presente el Regional Amateur 2026.