Cipo quiere una Visera a pleno: nuevos precios y expectativa para recibir a Sol de América

El Albinegro lanzó los nuevos valores y horarios de venta para el partido de vuelta de los cuartos de final. El Club apunta a superar la asistencia del duelo frente a Alvarado.

El duelo de vuelta por los cuartos de final ante Sol de América se acerca y en Cipo comenzó a jugarse desde las boleterías. Después del primer capítulo en Formosa, el Albinegro tendrá la posibilidad de definir ante su gente la serie y la expectativa comenzó a trasladarse a la vente de entradas para colmar La Visera de Cemento.

La preventa que lanzó la institución durante la semana previa al encuentro al viaje del plantel, alcanzó las 900 entradas vendidas , un número que alimenta las posibilidades de un importante acompañamiento para uno de los partidos más trascendentes de la temporada y de los últimos años.

Cipolletti, se juega su pase a las semifinales del Federal A después de cuatro años. La última gran campaña con Gustavo Raggio como director técnico alcanzó los cuartos de final, donde cayó por penales ante Chaco For Ever en 2021. Desde aquel encuentro en Río Cuarto, tuvo tres campañas irregulares hasta la llegada de Cravero y este año la continuidad del proyecto con Fabián Enríquez.

De cara al partido del domingo, este martes por la tarde, el club dio a conocer los valores definitivos de las localidades y el cronograma de venta y canje para socios. La popular tendrá un valor de $45.000, mientras que la platea costará $60.000. Damas, jubilados y menores de 12 años que ingresen a la popular abonarán $25.000. En el sector de plateas, los menores de 12 años pagarán $60.000.

Omar Novoa

Una Visera que promete

La dirigencia espera que las ventas registradas durante la preventa, que finalizó el jueves, sea apenas el comienzo de una Visera llena. Las expectativas y el objetivo es que el duelo ante Sol de América supere al registrado frente a Alvarado de Mar del Plata, por la octava fecha del Nonagonal, cuando el equipo también afrontó un encuentro determinante en la pelea por meterse en playoffs.

Esta vez habrá un condicionante particular, el horario. El partido se disputará durante la mañana de un domingo diferente para la ciudad. Ese mismo día se realizará el desfile por el aniversario de Cipolletti, situación que obligó a coordinar el operativo de seguridad y derivó en el adelantamiento del partido.

Cipo deberá dar vuelta la serie, tras la derrota 1-0 de visitante el pasado domingo, por lo que la asistencia del público puede jugar un papel fundamental para la posibilidad de acceder a las semifinales del Federal A.

#FederalA - Cuartos de Final - Ida



FINAL. Sol de América (Formosa) 1 vs. Cipolletti 0 — Ascenso del Interior (@ascensointerior) September 27, 2026

Cuándo y dónde comprar las entradas

La venta comenzará este martes de 16 a 20 en la secretaría del club, ubicada en Mengelle 210. El miércoles y jueves continuará de 8 a 20. El viernes y sábado, además de la venta general, se realizará el canje para socios, de 9 a 19, también en la sede social.

El domingo, la actividad se trasladará directamente a La Visera. Las boleterías de calle O'Higgins abrirán una hora entes del partido. El club busca evitar que la mayor concentración de público se produzca minutos antes del duelo y por eso puso en marcha un cronograma amplio durante toda la semana.