La luchadora argentina que podría ser la primera en la historia en pelear por un título en la UFC.

Ailín Fiona Pérez es la luchadora argentina que ascendió al segundo lugar del ranking femenino de peso gallo de la UFC en la última actualización de dicha tabla. El ascenso se dio luego de imponerse por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en la pelea coestelar de UFC Vegas 121 . Tras el combate, la argentina publicó un video en redes sociales en el que bailó al ritmo de Single Ladies de Beyonce y se ofreció como reemplazo para la pelea por el cinturón que protagonizarán Amanda Nunes y Kayla Harrison el 14 de noviembre.

La victoria del sábado 26 de septiembre extendió a siete la racha consecutiva de triunfos de la peleadora nacida en Hurlingham dentro de la división de 135 libras. Las tres tarjetas de los jueces marcaron 29-28 a su favor ante Dumont, un resultado que generó reclamos de la brasileña después de la pelea. Con la actualización de la clasificación, Pérez quedó por detrás de Joselyne Edwards entre las contendientes de la categoría, mientras que Kayla Harrison mantiene el cinturón. El puesto representa la posición más alta alcanzada por un argentino en los rankings de la organización, superando a Santiago Ponzinibbio, quien en 2018 alcanzó el séptimo lugar de la categoría welter.

El triunfo ante Dumont también ubicó a Pérez como dueña de la segunda racha más extensa de victorias seguidas en la historia del peso gallo femenino de UFC. La marca de la argentina quedó por debajo de las nueve victorias consecutivas que acumuló Amanda Nunes en la división.

La peleadora de 31 años reclamó una oportunidad por el título apenas terminó el combate. “Di lo mejor de mí y trabajé muy duro. Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad por el cinturón”, declaró dentro del octágono. Más tarde, reforzó su pedido con otra frase: “Fiona la campeona, estoy esperando la oportunidad titular, 7-0 papá”.

Su posibilidad de ir por el título tras el triunfo ante la brasileña

La próxima pelea por el cinturón de las 135 libras está programada para el 14 de noviembre entre Harrison, actual campeona, y Nunes, quien volverá a competir después de más de tres años sin actividad. Harrison no pelea desde el 7 de junio de 2025, cuando venció a Julianna Peña y obtuvo el título de la categoría.

“¿Yo salí lesionada?, no creo, yo soy el reemplazo por el título", escribió Pérez en sus redes sociales, alertando a las retadoras Nunes y Harrison. Si alguna se baja del combate, ella estará lista para ocupar su puesto. Al mismo tiempo, ese mensaje también apuntó a las versiones que circularon después de la pelea sobre su estado físico. Dumont había sostenido que la argentina había terminado con lesiones y que requirió atención médica, además de afirmar que dominó el segundo y el tercer asalto. “Amanda Nunes y Kayla Harrison, el 14 de noviembre yo estoy preparada para reemplazar a la que se caga”, afirmó en un video, en el que también se refirió a las condiciones en las que quedó tras la exigencia del combate ante la brasileña: “Me encuentro en óptimas condiciones. Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear el 14 de noviembre”.

El cruce entre Pérez y Dumont tuvo episodios de tensión antes y después de la pelea. Durante el pesaje, la brasileña le arrojó preservativos y dólares a la argentina luego del careo. El episodio ocurrió después de que Dumont cuestionara públicamente el trabajo de Pérez como modelo en una plataforma de contenido para adultos. En la jaula, el combate fue parejo. Dumont tuvo un inicio con golpes más claros, mientras que Pérez buscó igualar el desarrollo con acciones en el suelo y contra la reja. El fallo unánime a favor de Pérez sorprendió a Dumont, quien expresó su desacuerdo en redes sociales. La brasileña calificó el resultado como “uno de los mayores absurdos que vi en la historia de las MMA” y sostuvo que le habían “robado” la pelea en el segundo y el tercer round.

Después del anuncio, Pérez celebró bailando dentro del octágono. Dumont reaccionó con una patada desde atrás, situación que motivó la intervención de la seguridad para separarlas. En la conferencia posterior, la argentina defendió su festejo y recordó los cruces de la previa: “Me trató de prostituta en la previa, ¿qué querían que hiciera?”.