El ex tenista que anunció su candidatura a presidente de Independiente.

El ex tenista profesional, Gastón Gaudio , confirmó que será candidato a presidente del Club Atlético Independiente de cara a las elecciones que se realizarán el domingo 13 de diciembre de este año. “Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Es una decisión difícil en mi vida, porque tuve muchas veces ganas de estar y tenía muchos compromisos para hacer. Estuve viajando un montón. Hoy llegó el día que tengo todo arreglado”, dijo en Radio La Red.

“Se dieron las condiciones. Había muchas cosas que se tenían que cumplir para que yo me presente y tome esta responsabilidad, que creo que es una de las más importantes de mi vida. Poco a poco se fue dando todo lo que yo quería que pasara para tomar esta responsabilidad. Es un club que amo y que es gigante”, agregó el ex tenista de 48 años.

Gaudio se convirtió en el cuarto candidato que hizo oficial su voluntad de participar de los comicios tras el anuncio del periodista Enrique Quique Sacco, el actual prosecretario general de AFA Luciano Nakis y el ídolo de la institución Daniel Bertoni. “Independiente es enorme, es muy grande. Estaría bueno que el día de mañana estemos todos juntos. No estoy diciendo que ahora es el momento, pero tratemos de buscar la manera para que Independiente salga de una vez por todas. Estemos todos en la misma, que queramos el bien del club. Lanús tiene una onda parecida y no le va tan mal”, afirmó.

Cuando le preguntaron al Gato con qué lista se presentará, aclaró: “Estuve juntándome con todos los que cumplían los requisitos que yo quería tener como para ser presidente. Me faltaban un par de cosas, pero una de las condiciones era que no quería a nadie que haya hecho daño en el club. En los últimos 20 años, no quería a nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club. Creo que la gente se cansó de todo eso. Y yo para poner la cara, poner mi tiempo, dejar a mi familia... Porque es 24 horas. Hoy me lanzo como candidato y es estresante. Estás todo el día pensando en Independiente. A la noche no podés dormir, es una decisión realmente muy importante”.

Los detalles de su candidatura

En esa línea, Gastón Gaudio afirmó que su estructura dirigencial estará apoyada en las agrupaciones “Gente de Independiente” y “Puro Sentimiento Rojo”, aunque advirtió: “Estoy abierto a que vengan porque soy hincha. El que quiera venir a hacer bien, vamos todos para adelante. Queremos ganar”.

“Cerré el sponsor, que ahora justamente me fui de viaje a cerrar los últimos detalles. El sponsor lo tenemos y sin eso no me hubiese animado a hacer nada. Creo que es lo que Independiente necesita sí o sí para armar un equipo competitivo y tener posibilidades de poner a Independiente donde se merece”, adelantó. “El sponsor significa lo que es la publicidad de una camiseta como tienen todos los equipos hoy. No puse el naming de la cancha en carpeta, tampoco se habló del tema ese. Lo tengo como estrategia de si llegamos a quedarnos cortos, ofrecerle el día de mañana. Mi idea es tenerlo como alternativa. Es una fortuna de plata para mí, estoy seguro que es el mejor contrato que tuvo Independiente a nivel sponsor en toda su historia. A cambio de nada, de publicidad. No debemos nada, no es más deuda para Independiente”, detalló.

Gaudio evitó dar a conocer cuál será su director deportivo en caso de ganar las elecciones, pero aseguró que lo tiene “cerrado” y explicó: “Para mí es lo mejor que le va a pasar al club. Fue jugador de fútbol”. En ese foco, reconoció que habló con Carlos Alfaro Moreno, Víctor Orta y Joan Patsy: “Hablé con todos. Es un nivel, a mí me enamoró. Pero hay que también lidiar con la persona que esté en el momento y sea el director deportivo. También tengo que consultar con Bochini. Somos un equipo, no va a ser una estructura donde el presidente define todo. Es una estructura de fútbol profesional”.

El Rojo tiene actualmente a Jadson Viera como entrenador, pero con un contrato que podrá cortar la nueva dirigencia: “Siempre tenemos el técnico que nos gusta a todos en Independiente. Milito nos gusta a todos. Pero hoy está este chico que tiene que ganar y tenemos que clasificar. Estamos ahí nomás, falta nada para que termine el campeonato. Vamos a ganar y clasificar a las copas, después vemos”. Y se animó a dar un nombre de posible refuerzo: “Todo el mundo sabe, me gustaría que vuelva (Esequiel) Barco. Tengo buena relación y él quiere al club. Esos son los jugadores que tenemos que traer”. “¿Asesor futbolístico? ¿Nosotros qué somos en Independiente? ¿Quién es nuestro ídolo máximo? Bochini. Va a estar con nosotros. Ya hablé con él. Mi ídolo de toda la vida es Bochini“, sentenció.