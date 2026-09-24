El Kun Agüero se metió de lleno en la política de Independiente: su decisión de cara a las elecciones.

El escenario electoral de Independiente empieza a tomar color de cara a las elecciones presidenciales estipuladas para diciembre. A menos de tres meses de la votación, el movimiento político ya se siente en Avellaneda. Y por estas horas, apareció un nombre pesado sobre la mesa: Sergio Kun Agüero .

Mediante un audio que mostró el periodista Gastón Edul, en un stream junto a Davo Xeneize y La Cobra, el delantero que debutó en el Rojo con 15 años (en 2003) confirmó que apoyará a Luciano Nakis , uno de los candidatos. No integrará la lista pero estará a cargo de las "relaciones internacionales" de su espacio como un asesor externo. “Voy a apoyar a Luciano, desde la intención de volver a ayudar a Independiente, como lo hice siempre y como fue con el complejo de alto rendimiento que hicimos con Gaby Milito”, introdujo el Kun al comienzo del mensaje, en referencia al predio en el que hoy se entrena el plantel profesional.

“Conozco a Luciano desde hace muchísimos años, venimos hablando y las ideas de él son muy parecidas a las mías. El tema es que yo viajo mucho y, entre los dos buscamos en qué puedo ayudar, la manera. Y la parte importante son las relaciones internaciones, desde esa área puedo ayudar”, comentó Agüero, quien debió dejar el fútbol a los 33 años, a causa de una arritmia cardíaca.

“Generar vínculos con clubes, acercar sponsors y generar nuevos ingresos al club que vendrían muy bien. Es eso, ayudar a Luciano y estar en ese rol que me gusta mucho. Y ayudar a Independiente, que es lo más importante”, enumeró. Un nombre más a la mesa.

Los primeros candidatos a la presidencia de Independiente

En ese contexto, este martes se confirmó una nueva candidatura que modifica el mapa electoral. Enrique Sacco anunció que competirá por la presidencia del club y se sumó a una carrera que por ahora tiene tres postulantes oficializados. El periodista y socio de Independiente comunicó su decisión a través de un video en redes sociales, en el que planteó la necesidad de un cambio dentro de la institución.

"Hoy me preocupa profundamente lo que veo. Desde hace muchísimos años que Independiente comete los mismos errores, acumula problemas, improvisa y toma decisiones equivocadas o al menos decisiones que no comparto o que no compartimos", expresó Sacco. Y agregó: " Independiente necesita un cambio rotundo, una renovación total, un aire nuevo y fresco. Llegó el momento de involucrarme y de involucrarnos". La confirmación de Sacco se produce a menos de una semana de la Asamblea en la que se resolverá la fecha de las elecciones. El encuentro está previsto para el martes 29, a las 18, en la sede de la Avenida Mitre y, según el calendario que se maneja, los comicios se realizarían en diciembre.

Por el momento, además de Sacco, hay otros dos candidatos confirmados. Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA y cercano a Claudio Tapia, será el postulante de Agrupación Lista Roja. Por su parte, Daniel Bertoni, uno de los grandes ídolos de la historia del club, se presentará por Auténticos Rojos. Un dato que atraviesa el escenario es que el oficialismo decidió no competir en las próximas elecciones, por lo que la disputa tendrá, al menos en esta primera etapa, a distintos espacios opositores buscando posicionarse como alternativa para conducir al club durante el próximo período.

Por otro lado, Luis Islas, arquero campeón con Independiente, analiza presentarse por Revolución Independiente, aunque todavía no realizó el anuncio oficial. A su vez, el nombre de Gastón Gaudio comenzó a sonar con mayor fuerza en Avellaneda y el ex tenista también evalúa la posibilidad de competir.