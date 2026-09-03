La banda narco de "Bebote" Álvarez intentó vincular al Kun Agüero en sus negocios delictivos

La vinculación del jugador con la banda del exbarra de Independiente se confirmó a través de chats y audios incorporados a la causa.

La semana pasada se conoció la detención de Pablo "Bebote" Álvarez , exjefe de la barrabrava de Independiente, por traficar droga desde España y Bolivia. Y en las últimas horas, se conocieron detalles acerca de la banda que lideraba y cuál sería su relación con el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero .

Miembros de la banda de Álvarez buscaron establecer contacto con el exjugador, esto es algo que se conoció en el marco de la investigación por liderar una organización criminal de alcance transnacional. Esto quedó expuesto a través de chats y audios que fueron incorporados a la causa bajo la dirección del juez Pablo Yadarola , quien investiga a Álvarez, actualmente detenido.

Los mensajes revelan que los delincuentes aspiraban a que el exjugador de Independiente grabara un video promocional para su negocio,y sumarlo así con la pretensión de que el exjugador formara parte de diversas iniciativas comerciales.

La maniobra incluía proyectos relacionados con la venta de entradas para partidos de fútbol del ascenso y otros eventos deportivos. Entre los emprendimientos que aparecen mencionados también figura la Copa Potrero, el torneo organizado por Agüero, en un intento por avanzar hacia estructuras comerciales de mayor escala.

Cuál es la propuesta que recibió Agüero de la banda de Bebote Álvarez

La organización buscaba vincular su plataforma de tickets con la imagen internacional de Agüero. El análisis de los teléfonos secuestrados reveló una serie de negociaciones directas y gestiones avanzadas para lanzar al mercado la marca "KRÜ TICKETS". KRÜ es justamente una organización de deportes electrónicos fundada por Agüero.

Pese a los intentos de la banda, desde diario Clarín indicaron que Agüero no está bajo investigación ni es considerado imputado. Su círculo cercano ha rechazado cualquier posibilidad de asociación con la banda de "Bebote", quien es acusado de pertenecer a una banda narco internacional dedicada a la venta de drogas de diseño.

De acuerdo con sus voceros, el ex delantero recibió propuestas, investigó quiénes eran sus oferentes y decidió rechazarlas, por lo que ninguna de las operaciones llegó a concretarse.

Asimismo, la investigación señala que varios integrantes clave de la banda mantienen vínculos estrechos con Independiente. Entre los imputados figuran Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci, Raúl Omar "Bruja" Manzone y "Bebote", que inició una huelga de hambre desde su detención.

En una de las conversaciones, Diego Francisco Anzalone, uno de los detenidos y procesados, le escribió a su socio Bono Uziel De Carlucci: "Y en 15 días firmamos con el Kun / La ticketera".

En la causa hay capturas de pantalla de chats agendados como "Sergio Kun", audios de voz coordinando la integración tecnológica con la plataforma ADN Pass e intercambios de imágenes fechados el 12 de mayo con el logotipo definitivo de "KRÜ TICKETS".

A esto se suman las declaraciones en sede judicial de "Bebote", quien aseguró que Carolina Ramos estaba en proceso de vender el 50% de la ticketera -a nombre de Luciano Anzalone- al propio Agüero.

La investigación contra Álvarez y el resto de los acusados, que lleva adelante el juez federal Yadarola, excede ampliamente el supuesto intento de acercamiento al Kun: la Justicia investiga a una organización a la que se le atribuyen actividades vinculadas con el narcotráfico, lavado de dinero, armas y negocios relacionados con el fútbol, además del uso de sociedades comerciales para presuntamente mezclar fondos de origen ilícito con ingresos legales.