País La Mañana Independiente Detuvieron al jefe de la barra de Independiente, "Bebote" Álvarez por traficar droga desde España y Bolivia

Este viernes por la mañana se conoció la detención del histórico jefe de la barra de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez.

La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien afirmó que el DFI de la Policía Federal Argentina aprendió al barrabrava.

Está acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.