Video: una camioneta circulaba en contramano y provocó un impactante choque con tres heridos

Uno de los vehículos estaba prestando servicios para una aplicación de viajes. Todo ocurrió por una peligrosa maniobra.

Un impactante accidente de tránsito generó momentos de gran tensión y un amplio operativo de emergencia durante la mañana de este viernes. El fuerte impacto quedó registrado.

El choque frontal involucró a dos vehículos que circulaban sobre la avenida Ricardo Balbín al 2700 y derivó en el traslado urgente de tres personas hacia el Hospital Pirovano con heridas de diversa consideración.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales y peritajes en la zona en el barrio porteño de Coghlan, el siniestro ocurrió cuando uno de los automovilistas -a bordo de una Ford EcoSport - intentó efectuar una arriesgada maniobra de sobrepaso. Al invadir el carril contrario a gran velocidad, terminó colisionando contra otro vehículo e impactó de lleno contra un Volkswagen Gol que transitaba correctamente en sentido opuesto.

En el Gol, que prestaba servicios para una conocida aplicación de viajes, iban dos personas. Como consecuencia del violento encontronazo, la conductora del vehículo sufrió un grave traumatismo en la zona de la pelvis.

Debido a la severidad de la lesión, los médicos determinaron que requerirá una intervención quirúrgica de urgencia, por lo que permanece internada en observación dentro del mencionado centro asistencial.

A su vez, la pasajera del coche de aplicación, una mujer de 32 años, sufrió politraumatismos múltiples en distintas partes del cuerpo producto del fuerte impacto y debió ser asistida en el lugar por médicos del SAME antes de su derivación hospitalaria.

Por su parte, el conductor señalado por los testigos como el responsable de iniciar la peligrosa maniobra de adelantamiento también resultó con heridas considerables y fue trasladado bajo custodia al Hospital Pirovano. En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos para liberar la traza.

Un camión se quedó sin frenos, chocó cuatro autos en un semáforo y provocó una tragedia

Un camión repleto de ladrillos se quedó sin frenos en una ruta de Paraguay y embistió a cuatro autos parados en un semáforo. El impacto provocó el incendio de uno de los vehículos y causó cinco muertos y varios heridos.

El choque ocurrió el sábado a las 20:35 a la altura del kilómetro 47, en la zona de Pedrozo, jurisdicción del distrito de Ypacaraí. Las cámaras de seguridad ubicada en una bajada de la ruta PY02 muestran cómo la unidad intentó desacelerar contra el muro de contención lateral de la banquina, pero el peso del cargamento impidió que el vehículo se detuviera a tiempo.

La peor parte del accidente se la llevó un Toyota Ractis de color gris, debido a que el camión lo arrastró 80 metros y lo comprimió contra una columna de hormigón de la red eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

| MOMENTO DEL ACCIDENTE EN YPACARAÍ



Un camión que transportaba ladrillos habría quedado sin frenos y protagonizó una violenta colisión múltiple en la zona de Pedrozo, Ypacaraí



El vehículo impactó contra cuatro automóviles y luego embistió una vivienda, donde terminó… pic.twitter.com/x3uLpWJwTD — KontenidosPY (@KontenidosPY) August 16, 2026

La colisión dañó el depósito de combustible del automóvil, desatando una explosión e incendio inmediato en la carrocería.

Los cuatro ocupantes del auto aplastado murieron atrapados por las llamas dentro del habitáculo. Se trataba de una familia oriunda de la localidad de Pirayú: Fátima Silva, de 41 años; su pareja Marcelo Ávalos, de 42; y sus dos hijos, Fernando de 18 y Fátima de 9.

La quinta víctima fatal, según confirmaron medios paraguayos, es María Concepción Domínguez Fernández, de 58 años, quien viajaba en un segundo vehículo alcanzado por el choque.

La mujer ingresó con traumatismo de cráneo grave y fracturas múltiples al Hospital de Trauma de Asunción, donde se confirmó su deceso. Los otros siete heridos quedaron internados en centros sanitarios de Caacupé e Itauguá con politraumatismos.