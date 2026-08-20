Miles de animales muertos por las inundaciones: el video de un productor desesperado por intentar salvar sus vacas

La emergencia golpea a los ganaderos en Santa Fe. Hay miles de animales muertos y campos enteros bajo el aguas. Las impactantes imágenes.

Productores de Santa Fe azotados por las inundaciones, buscan alternativas para poner a salvo a la hacienda.

Miles de animales muertos son una de las imágenes más dramáticas que dejan las inundaciones en el norte de Santa Fe. Las intensas lluvias anegaron extensas zonas rurales y golpearon de lleno a los productores.

El agua también dejó campos aislados y caminos intransitables. A la pérdida de cultivos se suma la falta de lugares secos para trasladar la hacienda.

Ahora, los productores hacen maniobras desesperadas para salvar a las vacas y terneros que todavía siguen con vida, mientras el agua continúa avanzando.

Daniel Villasboas, un ganadero del paraje Tres Lagunas, en La Gallareta, contó que tiene su campo completamente inundado. Allí hace cría y novillitos a campo natural, o hacía. Con el agua al cuello, tuvo que sacar a la hacienda arreándola con caballos y lanchas.

En diálogo con Clarín, el productor relató la odisea que hicieron para salvar los animales: "Tuvimos que trasladar unos cien animales. Los arreamos 5 kilómetros por agua y 5 kilómetros por tierra firme. Algunos animales se murieron, más los chicos, perdimos unos 15 terneros, por eso los tuve que sacar a un campo más alto".

Además cuenta que tuvo dificultad para encontrar adónde trasladarlos. "Hoy es difícil conseguir campo para alquilar, algunos están guardando para sus propios animales, aparte, otros se aprovechan y quieren cobrar lo que no es. Yo estoy pagando 18 mil pesos por animal por mes por pastaje", relata Villasboas.

Ahora, en un día que amaneció con llovizna nuevamente en el norte santafesino y frente al pronóstico de un año Niño que promete traer precipitaciones por encima de lo normal, expresa: "Contra la naturaleza no podemos hacer nada, solo Dios sabe. Esperemos que este pronóstico no se de".

Campos inundados, producciones perdidas y caminos anegados

En la zona de La Criolla, los mayores problemas por anegamiento surgieron a partir del 17 de julio, cuando tuvo lugar una fuerte tormenta. "Nos dejó sin luz eléctrica en el campo, las dos cooperativas de Vera y Pintado y de La Criolla estuvieron 15 días sin energía por el desastre, hubo más de 1000 postes dañados. Desde ese día a hoy llovieron 230 milímetros y hubo solo dos días de de sol, algo rarísimo", repasa Javier Andreu, productor de esa localidad.

Allí, normalmente, en ese período llueve apenas entre 10 y 30 milímetros como máximo. Con tantos días nublados, lluviosos y húmedos "todas las explotaciones están detonadas, los tambos están hechos un desastre, creo que de los 6 que hay en la zona, el 80% va a cerrar", sostiene.

Productores de Santa Fe azotados por las inundaciones, buscan alternativas para poner a salvo a la hacienda.

"Estamos sufriendo consecuencias que son gravísimas. No sé si el resto de la sociedad sabe cómo se produce, de qué forma, bajo qué parámetros, que cuando no te ayuda el tiempo, las sequías o las inundaciones o los temporales nos pegan muchísimo", señala Andreu.

Sus vecinos, han perdido lotes enteros de trigo en desarrollo, los potreros se conviertieron en un lodazal y los caminos rurales son imposibles de transitar.

Mario Feunillade se dedica a la producción pecuaria en un pequeños establecimiento de 70 hectáreas en Cañada Ombú. Con sus lotes inundados, se vio obligado a trasladar a los animales a otro campo y pagar pastaje. Quienes tenían disponibilidad de tierras pedían entre 8 y 15 mil pesos por animal por mes, pero ya no quedan lotes libres.

"Los caminos están detonados, tienen agua desde diciembre o enero. Mi cuñado, que vive en mi campo, tiene que hacer 20 kilómetros a caballo para poder salir y ahi recién se puede subir a una vieja camioneta de 1981 que deja estacionada para poder seguir", cuenta el productor.

A Feunillade se le murieron varios terneros y vacas después de las pariciones en verano y teme que con la llegada de El Niño, las pérdidas sean aún mayores. Sus vecinos, por caso, ya perdieron 500 cabezas de un rodeo de 1500 vacunos, señala.

El pedido para salvar las producciones

Fuenillade hace un pedido urgente: limpiar los canales antes de que lleguen nuevas lluvias y el ingreso de maquinaria se vuelva imposible. “Estamos a contrarreloj. Si no hacen algo, nos vamos a fundir todos”, advierte.

El productor también cuestiona la falta de inversión en la zona y apunta contra la dirigencia política. Sostiene que, al tratarse de una región con pocos habitantes, el norte de Santa Fe no representa el mismo peso electoral que las grandes ciudades y queda relegado.