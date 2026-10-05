El dólar oficial abre a $1.540 en venta. El blue cotiza a $1.560, marcando una brecha del 1% respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar hoy, cotizaciones del lunes 5 de octubre de 2026

En la apertura del lunes 5 de octubre, el dólar oficial mantiene su cotización en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.

El mercado de cambios inicia la jornada con estabilidad en el segmento oficial. Los bancos comerciales operan con estos valores desde las primeras operaciones de la mañana.

El dólar blue abre con una cotización de $1.540 en compra y $1.560 en venta.

La brecha cambiaria entre el blue y el oficial se ubica en el 1%. Esta diferencia refleja una menor presión en el mercado paralelo respecto a jornadas anteriores.

La cotización del blue en compra iguala exactamente el precio de venta del oficial, marcando un punto de convergencia entre ambos segmentos.

Dólares financieros y de liquidación

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) cotiza a $1.543,6 en compra y $1.551,9 en venta.

El contado con liquidación registra valores más elevados: $1.621,1 en compra y $1.623,8 en venta. Este segmento refleja las operaciones de cambio con liquidación inmediata en el mercado de capitales.

La diferencia entre el CCL y el oficial alcanza los $81,10 en la cotización de venta, mostrando una brecha significativa en este canal de operatoria.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

Dólar mayorista y para tarjeta

En el segmento mayorista, el dólar mayorista abre a $1.511 en compra y $1.520 en venta.

Este segmento opera con márgenes reducidos respecto al oficial, reflejando operaciones de gran volumen entre instituciones financieras.

El dólar tarjeta marca los valores más altos de la jornada: $1.937 en compra y $2.002 en venta. Esta cotización incluye los gastos administrativos y márgenes de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito.

Dólar cripto

El dólar cripto cotiza a $1.604,09 en compra y $1.608,13 en venta.

Este tipo de cambio refleja las operaciones de compra y venta de criptomonedas utilizadas como vehículo de cambio en el mercado paralelo digital.

La cotización del dólar cripto se ubica por encima del blue pero por debajo del CCL, posicionándose en una zona intermedia del mercado de cambios.

Los condenados acordaron una operación para comprar dólares pero maniataron a las víctimas y les robaron dólares, pesos argentinos y celulares.

Resumen de cotizaciones

La apertura del lunes 5 de octubre muestra un mercado de cambios con cotizaciones estables en todos sus segmentos.

El dólar oficial continúa siendo la referencia institucional con $1.540 en venta.

El dólar blue mantiene una brecha mínima del 1% respecto al oficial.

Los dólares financieros operan en rangos esperados, con el MEP más cercano al oficial y el CCL reflejando mayores diferenciales.

El dólar tarjeta sigue siendo la cotización más cara para el consumidor final, alcanzando los $2.002 en venta.

Todas las cotizaciones corresponden a la apertura de mercado en la jornada del lunes 5 de octubre de 2026.