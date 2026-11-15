El Banco Central fijó un nuevo techo del dólar para diciembre y podría superar los $2.000

La decisión se tomó luego de incorporar la inflación de octubre al mecanismo de actualización de las bandas cambiarias. Así, la divisa nortemaericana podría subir un 31%.

Sede del Banco Central en Buenos Aires , epicentro de las decisiones que marcan el pulso de la economía en medio de la tensión cambiaria.

El Banco Central de la República Argentina estableció en $2.033 el límite superior del dólar mayorista para el 31 de diciembre, tras incorporar la inflación de octubre al mecanismo de actualización de las bandas cambiarias.

El nuevo margen de flotación permitirá que el dólar termine 2026 por encima de los $2.000 sin que la autoridad monetaria esté obligada a vender reservas para contener su avance. La actualización quedó definida luego que el INDEC informara el 12 de noviembre una inflación de 2,2% durante octubre, frente al 1,9% de septiembre.

Según el cronograma del Banco Central, el límite superior aumentará desde $ 1.989 el 30 de noviembre hasta $ 2.033 el último día de diciembre. Esto representará una diferencia de $ 43,76, aunque no supone que el dólar efectivamente alcance ese precio, ya que su evolución dependerá de las operaciones del mercado cambiario.

La distancia entre el valor actual de la divisa y el máximo autorizado por el régimen ofrece una referencia sobre el margen disponible para eventuales aumentos durante las próximas semanas. El viernes, el dólar mayorista terminó alrededor de $ 1.547, mientras que el techo correspondiente a esa jornada se ubicó en $ 1.968, según las referencias oficiales. Entre ambas cotizaciones existía una diferencia cercana a $ 421, equivalente al 27,2% del precio mayorista, antes de considerar los nuevos ajustes programados para diciembre. Si se compara ese mismo valor de $ 1.547 con el máximo establecido para el 31 de diciembre, la distancia asciende a $ 485,88, aproximadamente un 31,4%.

Mercado cambiario en la Argentina

El mecanismo que determina esos valores forma parte del programa cambiario que el Gobierno introdujo el 11 de abril de 2025, cuando estableció una zona inicial de flotación de entre $ 1.000 y $ 1.400 por dólar. Durante los primeros meses de funcionamiento, los extremos se modificaron mediante una regla fija que reducía el piso 1% mensual y elevaba el techo en idéntica proporción. Esa modalidad permaneció vigente hasta diciembre de 2025, pero desde enero la autoridad monetaria vinculó la velocidad de actualización con la inflación publicada por el INDEC.

La amplitud del esquema responde a una decisión del equipo económico de mantener un tipo de cambio determinado principalmente por la oferta y la demanda, aunque con límites para movimientos extremos. Cuando el precio mayorista alcanza el techo vigente, el Banco Central debe ofrecer dólares a ese valor y retirar pesos del mercado mediante esas operaciones. En cambio, si la cotización desciende hasta el piso, la entidad compra divisas y emite pesos, y esto permite incrementar sus activos externos.

El nuevo ajuste se conoció en un escenario de aceleración inflacionaria, aunque los componentes del índice exhibieron comportamientos diferentes durante octubre. El IPC acumuló un incremento de 26,3% entre enero y octubre y registró una variación interanual de 33,1%, según el informe difundido por el INDEC.