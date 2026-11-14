La obra del viaducto que avanza hacia la etapa final

Se prevé que para el próximo 15 de diciembre la estructura esté completamente hormigonada y en condiciones de avanzar hacia la conclusión de esta parte de la mega obra.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa recorrieron la obra del viaducto, una infraestructura que mejorará la circulación vehicular y agilizará los accesos a la ciudad. Los trabajos, según lo informado oficialmente, avanzan a buen ritmo y se prevé que para el próximo 15 de diciembre la estructura esté completamente hormigonada y en condiciones de avanzar hacia su etapa final.

Luego de la recorrida, Gaido destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial, y resaltó que la obra presenta un avance superior al previsto.

“Estamos trabajando en equipo en una de las obras más importantes que tiene la ciudad. Los trabajos están muy avanzados, mucho más rápido de lo que estaba previsto”, expresó el jefe comunal.

Además, señaló que el viaducto representa “un orgullo neuquino. Es fundamental para el reordenamiento del tránsito. Es una obra fantástica para la ciudad, que va a generar mucha fluidez en la circulación”.

La mejora en el tránsito

“La transitabilidad y la accesibilidad en Neuquén van a mejorar muchísimo”, aseguró el gobernador, quien destacó que estas intervenciones permitirán sumar vías de acceso a la capital y distribuir el tránsito de manera más ágil.

Figueroa resaltó el trabajo en conjunto con el municipio. Además, comentó que la provincia proyecta desarrollar infraestructuras similares en otros sectores de la ciudad, como Casimiro Gómez, Los Paraísos y la intersección de las rutas 67 y 22. También mencionó los trabajos en la bajada del Maida, que recorrió junto a Gaido.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, resaltó la importancia de este nuevo acceso debido al volumen de vehículos que circulan durante las horas pico. Explicó que el viaducto “no solo agilizará el ingreso y egreso de la ciudad, sino que también permitirá conectar distintos sectores a través de las calles ubicadas debajo de la estructura”.

En ese sentido, recordó que por el puente Neuquén-Cipolletti ingresan más de 80.000 vehículos a la capital neuquina.

Los detalles de la obra

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles sobre el avance de los trabajos y explicó que comenzó la primera jornada de hormigonado de las losas del puente.

“Los dos primeros vanos, de un total de ocho, van a quedar concluidos durante el día de hoy. Ya iniciamos el ciclo final, que consiste en terminar toda la losa del puente”, detalló.

Precisó que para el 15 de diciembre estará completado el hormigonado de toda la estructura. Luego continuarán con la instalación de las barandas y los New Jersey, los separadores de hormigón que se colocan en el centro de la calzada. Una vez finalizada esa etapa, se avanzará con la iluminación.

Nicola indicó que, posteriormente, restará colocar la carpeta asfáltica definitiva sobre el viaducto y completar los dos accesos. El acceso suroeste ya cuenta con una base negra, mientras que actualmente se trabaja en el terraplén correspondiente al sector noroeste.