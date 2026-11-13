El penúltimo mes del año se despedirá con otro fin de semana largo, tras un cambio en el calendario oficial. ¿Cuándo será?

Javier Milei firmó un Decreto para trasladar uno de los feriados previstos en Noviembre: cuándo será

Después de los feriados establecidos por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, noviembre se despedirá con otro fin de semana largo . Esto se debe a un feriado propio del calendario oficial que fue trasladado a un lunes , lo que generará otros tres días de descanso en el mes.

A finales de 2025, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 que cubrió un vacío legal existente en la Ley 27.399 y que permite trasladar los feriados nacionales , algo que hasta ahora no estaba contemplado expresamente en la legislación vigente. Con la nueva norma, podrán correrse al viernes anterior o al lunes siguiente , ampliando la posibilidad de fines de semana largos.

El próximo fin de semana largo será por el Día de la Soberanía Nacional , cuya fecha histórica es el 20 de noviembre , que este año cae viernes . Sin embargo, la modificación a la Ley 27.399 establece que los feriados nacionales trasladables que coinciden con jueves o viernes pasan al lunes siguiente.

Noviembre fue un mes cargado de feriados.

La normativa aplica en este caso y, al tratarse de un feriado catalogado como “trasladable”, fue movido al lunes 23 de noviembre. Así, se generarán tres días libres entre el sábado 21 y el propio lunes 23, mientras que el viernes 20 -fecha original del feriado- se trabajará normalmente.

Por qué es feriado el Día de la Soberanía Nacional

Esta fecha conmemora el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La fecha fue establecida como conmemoración oficial en 1974, a partir de una iniciativa del historiador José María Rosa, y quedó incorporada al calendario de feriados nacionales.

El enfrentamiento tuvo lugar en el río Paraná, a la altura de la actual localidad de Vuelta de Obligado, en la provincia de Buenos Aires. Allí, las tropas de la Confederación Argentina se enfrentaron a una flota anglo-francesa que buscaba navegar los ríos interiores y acceder a los mercados de la región sin reconocer la autoridad nacional.

El Día de la Soberanía Nacional conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.

Aunque las fuerzas argentinas contaban con menos recursos militares y finalmente fueron superadas, la resistencia representó un símbolo de defensa de la independencia y la soberanía territorial frente a las potencias extranjeras.

Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan en 2026

Para lo que resta del año, diciembre tendrá un fin de semana largo prácticamente en su comienzo, más precisamente entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre, producto del Día de la Inmaculada Concepción de María. Este año, el feriado inamovible cae martes, por lo que el Gobierno nacional decidió decretar el lunes 7 como día no laborable. Cabe destacar que esta jornada no será libre para todos. Puntualmente, beneficia a la administración pública y a aquellos empleadores que decidan darle descanso a sus trabajadores.

Una situación similar ocurrirá para Navidad. En 2026, el 25 de diciembre será viernes, favoreciendo un fin de semana largo de tres días en todo el territorio nacional. Sin embargo, en muchos sectores se suele decretar asueto o día no laborable a partir del 24 de diciembre, por lo que los beneficiados tendrán cuatro días libres de corrido.

Diciembre comenzará con un fin de semana de cuatro días.

Cómo se liquidan los feriados

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) instaura el régimen para la liquidación de los días feriados. Es crucial diferenciar entre feriados nacionales y días no laborables:

Feriados Nacionales

Si el empleado no trabaja: el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada.

el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada. Si el empleado trabaja: el empleador debe pagar la remuneración normal del día con un recargo del 100%. Esto significa que se paga el doble de lo que correspondería a una jornada habitual.

Días no laborables