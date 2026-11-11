Los feriados que quedan en 2026: cuándo será finde largo y qué fecha será trasladada

Tras las jornadas por la visita de León XIV, aún restan varios feriados. Las fechas ya fueron confirmadas por el Gobierno.

Aún restan algunos feriados y fin de semana largo en lo que resta del 2026.

Después de los feriados que decretó el Gobierno Nacional por la visita del Papa León XIV, ya muchos se preguntan cuándo habrá un nuevo fin de semana largo . La fecha ya está confirmada.

El lunes 9 fue feriado nacional por la llegada del pontífice. El esquema también sumó el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y este miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Y de acuerdo a lo establecido en el calendario nacional, el descanso llegará en la segunda mitad del mes y permitirá sumar una jornada a la pausa habitual del sábado y el domingo.

Por qué se traslada el feriado y qué pasa con el viernes 20

El próximo feriado nacional será el lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al 20 de noviembre, pero este año se traslada. Así se formará un descanso de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive.

La Ley 27.399 incluye al Día de la Soberanía Nacional entre los feriados trasladables. Su artículo 6 establece que, cuando estas fechas caen jueves o viernes, el descanso pasa al lunes siguiente. En 2026, el 20 de noviembre será viernes, por lo que corresponde trasladarlo al lunes 23.

El Gobierno estableció un cronograma de feriados y asuetos por la visita del Papa.

El viernes 20 conservará el carácter de día laborable dentro del calendario nacional. Para quienes trabajan de lunes a viernes, el descanso extendido comenzará al terminar esa jornada y la actividad habitual se retomará el martes 24 de noviembre.

La fecha recuerda el combate de la Vuelta de Obligado, ocurrido el 20 de noviembre de 1845 sobre el río Paraná, en el actual partido bonaerense de San Pedro. Allí, las fuerzas de la Confederación Argentina comandadas por Lucio Mansilla enfrentaron a una flota anglofrancesa que buscaba avanzar por los ríos interiores.

A quiénes alcanza el feriado y cómo se paga si se trabaja

El feriado tendrá alcance nacional, tanto en el sector público como en el privado. Los tres días consecutivos de descanso corresponderán a quienes tienen libres el sábado y el domingo. En las actividades que mantienen servicios durante los feriados, los turnos dependerán de la organización de cada establecimiento.

Para los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, prestar tareas durante un feriado nacional da derecho a percibir el pago doble de la jornada. El artículo 166 dispone que a la remuneración habitual se agregue otro importe igual.

Los bancos también incluyen el lunes 23 en su calendario de feriados, por lo que ese día estará suspendida la atención presencial. Seguirán disponibles las operaciones por homebanking, las aplicaciones de celular y los cajeros automáticos, según el servicio utilizado.

Qué feriados quedan hasta fin de año

En diciembre, el calendario permitirá reunir cuatro días de descanso entre el sábado 5 y el martes 8. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos por la resolución 164/2025. El martes 8, en tanto, será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

La ruta de los Siete Lagos conecta Villa La Angostura con San Martín de los Andes. (Foto: Secretaría de Turismo de Villa La Angostura).

La diferencia entre ambas jornadas influye en la organización del trabajo. En un día no laborable, la Ley de Contrato de Trabajo deja la decisión de trabajar en manos del empleador, con excepciones para bancos, seguros y actividades afines. Si se trabaja bajo ese régimen, corresponde la remuneración habitual. Por eso, la posibilidad de completar los cuatro días dependerá de cada situación laboral.

El último feriado nacional de 2026 será Navidad, el viernes 25 de diciembre. Al quedar junto al sábado 26 y al domingo 27, permitirá otro fin de semana de tres días para quienes tienen descanso habitual durante esas jornadas.