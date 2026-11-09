Para quiénes es feriado estel lunes 9 de noviembre por la visita del Papa León XIV

El Pontífice estará en la Argentina durante cuatro días, y las autoridades ya anticiparon que además del feriado habrá jornadas no laborables adicionales.

El Gobierno estableció un cronograma de feriados y asuetos por la visita del Papa.

La visita del papa León XIV a la Argentina motivó que el Gobierno Nacional confirmara los días que son feriados y a quiénes alcanzará.

El Gobierno estableció un cronograma de feriados y asuetos por la visita del Papa, que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

León XIV estará en la Argentina durante cuatro días, y las autoridades ya anticiparon que, además del feriado, habrá jornadas no laborables adicionales en varias partes del país.

El Sumo Pontífice se quedará hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Perú. Durante su estadía, encabezará distintas actividades en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

En este contexto, el Gobierno Nacional confirmó que habrá varios feriados, medida que quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

León XIV celebrará una misa en Córdoba el 10 de noviembre, dentro de su visita a la Argentina (Foto: Reuters / Yara Nardi)

El decreto establece que la visita del Papa tiene prevista actividades de gran convocatoria y los desplazamientos asociados requerirán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

Según el Gobierno, “realizar esas actividades durante jornadas laborales podría dificultar la implementación de los operativos y la circulación en las zonas afectadas”.

Día por día, los feriados que habrá por la visita del Papa León XIV

De acuerdo a este cronograma es que las autoridades concretaron diferentes de acuerdo con las provincias donde se desarrollarán las principales actividades de la visita.

El decreto establece los días y lugares en que habrá feriados:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: Provincia de Buenos Aires.

Para quiénes será feriado el lunes 9 de noviembre

La decisión responde a la necesidad de organizar los desplazamientos del Pontífice y garantizar las condiciones de seguridad durante su estadía.

De esta manera, quienes vivan en CABA y Córdoba tendrán cuatro días consecutivos de descanso, mientras que los habitantes de la provincia de Buenos Aires podrán disfrutar de un período similar, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11.

En el resto del país, el feriado del lunes 9 permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días a todos los trabajadores del país, que no desarrollen tareas los sábados ni domingos.

El Pontífice de 71 años recibió el alta médica este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma.

La norma aclara además que la medida permitirá alcanzar a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios.

De esta manera, el único feriado que alcanzará a todos los argentinos es el lunes 9 de noviembre. Los días 10 y 11 serán feriados con alcance territorial limitado.

Cómo se debe pagar a quiénes trabajen los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre

Los feriados establecidos por la visita del Papa se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que los empleados que deban prestar servicios durante esas jornadas tendrán derecho a cobrar el doble de la remuneración habitual correspondiente al día trabajado.

También se prevé la suspensión de clases, la actividad bancaria y la atención habitual de organismos públicos en las jurisdicciones alcanzadas por cada feriado.