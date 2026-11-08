Quini 6 HOY: los resultados del domingo 8 de noviembre de 2026

El sorteo del Quini 6 pone en juego un pozo de más de 6.900 millones de pesos para la noche del miércoles. Controla tu jugada.

El Quini 6 , en su edición 3424 de este domingo 8 de noviembre, puso en juego un pozo millonario de más de 6.900 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.900 millones de pesos . Salieron los números 37, 16, 43, 01, 29 y 25. En esta oportunidad, hubo un ganador con seis aciertos que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.500 millones de pesos . Salieron los números 39, 38, 20, 34, 21 y 35. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.690 millones de pesos y salieron los números 08, 32, 09, 10, 17 y 21. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 490 millones de pesos; los números favorecidos fueron 07, 45, 42, 14, 31 y 36. Hubo 266 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 1 millón de pesos.

Quini 6: los resultados del miércoles 8 de noviembre de 2026

El Quini 6, en su edición 3423 de este miércoles 4 de noviembre, puso en juego un pozo millonario de más de 5.400 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.563 millones de pesos. Salieron los números 02, 27, 45, 39, 14 y 09. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.182 millones de pesos. Salieron los números 19, 45, 18, 30, 43 y 28. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.078 millones de pesos y salieron los números 02, 39, 20, 21, 32 y 05 . En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 369 millones de pesos; los n, úmeros favorecidos fueron 38, 25, 07, 01, 29 y 12. Hubo 24 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 15 millones de pesos.