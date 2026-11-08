El Presidente le entregará dos piezas especiales durante una reunión privada en la Casa Rosada. Una de ellas tiene un símbolo ligado a la historia argentina.

Los dos regalos que Milei le preparó al papa León XIV y el detalle argentino que esconden.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un momento reservado en la Casa Rosada y dos regalos especialmente preparados por el Gobierno. El presidente Javier Milei ya tiene definidos los presentes que le entregará al Sumo Pontífice durante una reunión privada, pero una de las piezas guarda un detalle particular que conecta al Vaticano con una de las figuras religiosas más importantes del país.

Según se dio a conocer de fuentes oficiales, los regalos serán una medalla con los escudos de la Argentina y el Vaticano y un aspersorio litúrgico , el instrumento que utilizan los sacerdotes para esparcir agua bendita entre los fieles.

Ambos estarán dentro de una caja azul oscuro, con el escudo nacional impreso en letras doradas. Por el momento, la Casa Rosada decidió no difundir imágenes de los objetos: esperan que León XIV sea el primero en conocerlos.

El detalle argentino que tendrá uno de los regalos para el Papa

Uno de los presentes es una medalla de plata con relieves en oro. En una de sus caras lleva el escudo nacional argentino y, en la otra, el del Vaticano. También tiene grabada la fecha de la visita y la inscripción "Visita de su Santidad León XIV".

El segundo regalo es un aspersorio de plata y ébano, de color negro y plateado. Sin embargo, lo que lo hace particular está en el mango: allí aparece estampada la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

La elección tiene una coincidencia especial. Robert Prevost fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, justamente el día en que se celebra a la Virgen de Luján. Se trata de una referencia religiosa que ahora también estará presente en uno de los obsequios oficiales.

Quiénes hicieron las piezas y por qué aparece el apellido Pallarols

Desde el Gobierno no revelaron quién estuvo a cargo de la confección de los dos objetos. Sin embargo, las fuentes oficiales aclararon que no fueron realizados por la familia Pallarols, reconocida históricamente por sus trabajos de orfebrería vinculados a ceremonias institucionales.

La aclaración no es casual. Milei protagonizó un cruce público con Juan Carlos Pallarols en 2023, antes de asumir la Presidencia.

En aquel momento, el entonces mandatario electo desmintió haber encargado un bastón presidencial con una melena de león, mientras que el orfebre aseguró públicamente que Karina Milei le había pedido 2.000 dólares para concretar una reunión con el futuro Presidente.

Cómo será el encuentro entre Milei y León XIV en la Casa Rosada

La agenda oficial comenzó con el saludo de Milei al Papa en Aeroparque, apenas llegue a suelo argentino. Luego, León XIV se trasladó a la Casa Rosada para la recepción oficial, aunque antes realizó una ofrenda floral en la Plaza San Martín, en Retiro.

En la sede del Gobierno tendrá lugar el encuentro en el Salón Blanco y la presentación de los ministros en la Galería de los Vitrales. También participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Después de ese acto protocolar, Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, mantendrán una reunión privada con el Santo Padre en el despacho presidencial.

El encuentro bilateral está previsto que dure entre 30 y 40 minutos. Será en ese momento cuando el Presidente le entregue personalmente los dos regalos, cuyas imágenes todavía permanecen bajo reserva en Balcarce 50.