Riesgo país récord: el mercado anticipa la pelea electoral del 2027 y ve que Milei hoy no reelige

Para algunos la posibilidad del Presidente es del orden del 40%. Aparecen dudas sobre los dólares del año entrante. Puede ser que falten para pagar vencimientos.

El riesgo país argentino experimentó un nuevo repunte hasta ubicarse por encima de los 900 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde la asunción de la actual administración y que refleja una creciente cautela en los mercados de renta fija en dólares de la Argentina.

Para los analistas financieros, el importante salto que registró el indicador -reflejo de que los inversores están vendiendo los bonos de Argentina en los mercados globales- está anticipando la batalla electoral del 2027. El mercado no tiene en claro que luego de las elecciones del año próximo surja una opción que respete a rajatablas los contratos.

En una sociedad de bolsa este jueves se analizaba lo siguiente: el indicador ha tocado los 800 puntos en cuatro oportunidades a lo largo de la gestión, aunque bajo contextos macroeconómicos sustancialmente diferentes. Si bien en noviembre de 2024 la cifra de 800 puntos representaba una marcada tendencia a la baja desde los 1.500 puntos iniciales , el actual repunte se origina tras haber rozado un piso mínimo de 400 puntos en julio, impulsado por una mejora en la calificación crediticia que posteriormente se vio interrumpida por factores externos e internos.

El análisis del mercado es que, a pesar de registrar fundamentos sólidos en el plano fiscal —con un superávit que continúa siendo positivo aunque en niveles comparables más moderados— y de consolidar reservas brutas robustas en torno a los USD 50.000 millones, los inversores ya operan bajo un "modo electoral" que prioriza la incertidumbre política. Las dudas en torno al calendario electoral, la definición de candidaturas y las reglas de juego institucionales pesan considerablemente más en las cotizaciones que las noticias positivas en materia de recaudación o desaceleración inflacionaria.

En el plano financiero, los analistas advierten sobre un punto crítico de presión: la ventanilla de financiamiento local en dólares continúa completamente cerrada para el Estado, habiéndose limitado las licitaciones del Tesoro exclusivamente a instrumentos en pesos. Esta limitación interfiere con el planeamiento financiero hacia el año 2027, obligando a monitorear de cerca el comportamiento de las reservas internacionales ante la necesidad de cubrir los próximos compromisos de deuda en moneda extranjera.

La mirada de los economistas

Agustín Etchebarne, director de la fundación Libertad y Progreso, afín al gobierno libertario señaló que "la corrida contra los bonos argentinos, que esperaba para el año próximo, se adelantó y se aceleró". "Se combinaron múltiples factores: la guerra en torno a Ormuz, el petróleo, la inflación y las tasas de Estados Unidos; el corralito en un banco en Paraguay y la renuncia del Presidente; el temor a una recesión técnica; una economía que marcha a dos velocidades; dudas sobre la política monetaria y cambiaria; la caída de la imagen de Milei al 37% y, sobre todo, el anticipo de la campaña electoral, con sus distintas movidas", señaló Etchebarne.

Por su lado, Christian Buteler, un reconocido analista financiero indicó que la suba del indicador "no es riesgo kuka", sino el propio generado por la descofianza en el resultado del modelo. Un economista liberal, pero crítico de los libertarios como Roberto Cachanosky, indicó que "el riesgo país en 918 puntos básicos, ya no es riesgo kuka sino es un Gobierno que pierde credibilidad"

Según analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el castigo responde más a factores internos que externos: el mercado empieza a descontar dudas sobre el apoyo político al programa económico de cara a 2027. La probabilidad de reelección cayó por debajo del 50%.

El es secretario de Finanzas, Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews señala que "el equilibrio fiscal no alcanza para convencer a los mercados". "Las reservas escasas, la falta de crecimiento y la incertidumbre electoral alimentan la desconfianza; por qué la mejora de los números todavía no se traduce en crédito", indicó.

Por su parte, el consultor Fernando Marull indicó que "los bonos descuentan que Milei no reelige en 2027". "Descuentas 45% de chances de reelección cuando en julio descontaban reelección con 90% ¿Castigo exagerado? Ya tienen 50 a 50 que era el numero de volvera a entrar para algunos", indicó.