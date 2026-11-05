Un video muestra a Pequeño J durante la tortura del triple femicidio: el celular de un narco lo delató

La detención de un capo narco peruano reveló un video de la tortura a Lara Gutiérrez, que muestra a Pequeño J en el lugar del crimen. El descargo de la familia.

La investigación del crimen sigue abierta y hasta el momento cuenta con 16 detenidos y seis prófugos.

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela continúa y, la detención de un capo narco peruano por otra causa, reveló que estuvo detrás de la ejecución de las jóvenes y en el celular de otro de los acusados se encontró un vid eo que muestra la tortura que sufrió Lara Gutiérrez y confirma la presencia de Pequeño J en el lugar.

Pablo Macalopu Cafferata, alias " Roger ", un capo narco de 35 años detenido por narcotráfico en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Junto a él fue detenido Daniel Tello Chacón y su telefono fue peritado con el software forense UFED: así se encontró el video , que fue compartido a través de la aplicación Zangi .

El video -de 2 minutos y 48 segundos- fue compartido al Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de esclarecer el triple crimen. El mismo se había borrado el 24 de septiembre pasado por la madrugada, un año después del triple femicidio.

Macalopu Cafferata la semana pasada fue procesado con prisión preventiva por Arroyo Salgado como "organizador del tráfico de estupefacientes en sus modalidades de almacenamiento, transporte, comercio y tenencia con fines de comercialización".

El video muestra a Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", hoy preso en Marcos Paz, "en las imágenes" aseguró una fuente a Infobae, vestido con una gorra color crema y una remera deportiva negra. "Se lo ve torturando a Lara, que está en una cama. La aprieta y se le va encima, la retiene, mientras a ella la cortan toda. Es un espanto", indicaron.

La extrema tortura que sufrió Lara Gutiérrez

En la filmación, puede verse como otro sospechoso le corta un dedo a Lara con un alicate cortaperno. Ese sospechoso, identificado por la Justicia, se encuentra prófugo.

"Macalopu Cafferata, Roger, para sus interlocutores y Cody en la aplicación de mensajería Zangi, dirigiría la organización criminal: coordinaría con el transportista la recepción de los cargamentos, designaría a quién debía recibirlos, dispondría del lugar de acopio y de su custodio, ordenaría las entregas y concentraría el dinero producido", explicó la jueza en la resolución a la que tuvo acceso La Nación, donde procesó al capo narco.

Durante la secuencia se escucha cómo amenaza a Lara para que responda sus preguntas y le exige a otro integrante de la banda que le corte un dedo. "¿Entonces, vas a hablar o no? ¿Vas a hablar?", se escucha decir al hombre, que luego insiste con nuevas amenazas. Finalmente, cumplen la orden y le amputan un dedo de la mano izquierda a la víctima.

En el registro se escucha a Lara, que incluso se refiere a Macalopu como "Roger", mientras ruega por su vida. "Te vas a ir con vida, pero vas a hablar", le advirtió mientras Pequeño J la retenía sobre una cama.

En este sentido, el avance por la causa de narcotráfico permitió establecer que el liderazgo de la estructura correspondía a "Roger", mientras que Valverde habría ocupado otro lugar dentro de la banda.

En la resolución, la jueza sostuvo que la organización tendría una "disposición concreta al ejercicio de la violencia extrema como instrumento de disciplinamiento, interno y externo".

En este sentido, consideró que el ataque no habría sido un hecho aislado y afirmó que "la violencia, en este contexto, no aparecería como un exceso aislado, sino como un recurso disponible, se ordena, se ejecuta, se filma y se hace circular entre los integrantes de la propia organización".

Denuncias y una cautelar contra los jueces tras la difusión del video

La filtración del video desató un fuerte enojo por parte de los familiares de Lara, quienes apuntaron contra dos jueces federales. En un comunicado, los familiares de Lara expresaron su indignación y remarcaron que ya habían solicitado al Juzgado Federal N°2 de Morón, donde se tramita la causa principal por los asesinatos, que adoptara todas las medidas necesarias para evitar la difusión de material sensible.

En ese sentido, recordaron el antecedente de las fotografías de las autopsias, que también habían sido filtradas. "Consideramos inadmisible que, por su falta de decoro, negligencia o mal desempeño, haya permitido que suceda una situación de tal gravedad", señalaron.

Por su parte, la familia de Brenda del Castillo presentó una medida cautelar urgente para frenar la difusión del video. La presentación también pide medidas de protección para la hermana de Brenda, quien, según se denunció, recibió amenazas telefónicas tras la difusión de las imágenes.

La cautelar solicita además que Meta, Google, TikTok, Telegram y otras plataformas retiren y bloqueen el contenido en un plazo de 24 horas, además de preservar los datos de las cuentas que lo subieron o replicaron. Entre la información requerida figuran las direcciones IP, las fechas y horarios de carga y la identidad de los titulares de las cuentas involucradas.