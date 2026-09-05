Triple femicidio de Florencio Varela: a casi un año del crimen, la causa sumó cuatro nuevos detenidos

Con cuatro nuevas detenciones ordenadas por la Justicia federal, la causa del triple femicidio de Florencio Varela se mantiene bajo secreto de sumario.

A casi un año del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela , la investigación sumó un nuevo capítulo. La Justicia federal ordenó cuatro detenciones tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

Los procedimientos se realizaron durante las últimas horas en nueve domicilios, donde los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos que podrían aportar información a la causa. En uno de los lugares, además, encontraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y municiones.

Con estos cuatro arrestos, el expediente ya suma 14 personas detenidas. Entre ellas se encuentra Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, quien fue procesado con prisión preventiva en junio y es señalado como uno de los principales responsables del triple crimen.

Nueve allanamientos y cuatro nuevas detenciones

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, a pedido de la Fiscalía Federal N° 2 de Morón, encabezada por Mariela Labozzetta.

Los operativos se concretaron en nueve propiedades ubicadas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en distintos puntos de la provincia. La investigación estuvo a cargo de efectivos de la DDI La Matanza, que durante las últimas semanas analizaron comunicaciones, reunieron información y realizaron tareas de campo para determinar la posible participación de nuevos sospechosos.

Según trascendió, se trata de tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad argentina, que quedaron a disposición de la Justicia. Entre ellos se encuentra la novia de “Pequeño J”, un hombre de 52 años señalado como cómplice logístico de la organización, una mujer de 70 años acusada de actuar como su testaferro y la esposa de otro de los imputados.

La causa volvió a secreto de sumario

Luego de los nuevos procedimientos, el expediente volvió a quedar bajo secreto de sumario durante diez días, una medida adoptada para preservar las distintas líneas de investigación que todavía permanecen abiertas.

Los cuatro detenidos serán indagados el lunes 7 de septiembre ante el juez Rodríguez, con intervención de la Secretaría N° 8 del juzgado, a cargo de Ignacio Calvi.

Mientras tanto, los elementos secuestrados durante los allanamientos serán sometidos a peritajes. Entre ellos se encuentran los teléfonos y dispositivos electrónicos que podrían permitir reconstruir comunicaciones y movimientos vinculados con el caso.

Desde la Justicia evitaron brindar mayores precisiones sobre las evidencias reunidas y sobre las circunstancias que llevaron a ordenar las nuevas detenciones, justamente para no afectar el avance de la investigación.

Qué se sabe sobre “Pequeño J”

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenido en Perú en septiembre de 2025, pocos días después del asesinato de las tres jóvenes. Tras permanecer varios meses en ese país, fue extraditado a la Argentina y actualmente se encuentra detenido.

En junio, el juez federal Jorge Rodríguez lo procesó con prisión preventiva como presunto coautor de los tres homicidios agravados. La imputación contempla los agravantes de haber actuado con la participación premeditada de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género. En caso de una eventual condena, podría enfrentar prisión perpetua.

La defensa de Valverde, en tanto, cuestionó el procesamiento y sostuvo que la acusación se basa en hipótesis que no permiten vincularlo directamente con los asesinatos.

Cómo sigue la investigación

Los asesinatos ocurrieron en septiembre de 2025 y los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela. Desde el comienzo, la investigación estuvo atravesada por una hipótesis vinculada con una organización narcocriminal.

A días de cumplirse un año de los asesinatos, la causa continúa intentando determinar el rol que tuvo cada uno de los integrantes de la organización investigada y cómo se desarrolló el crimen que terminó con la muerte de Lara Gutiérrez, de 15 años, y Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20.

Además de las 14 personas detenidas, la Justicia mantiene abiertas otras líneas de investigación y continúa con las medidas destinadas a localizar a personas que tienen órdenes de detención pendientes.