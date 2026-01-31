Perú aprobó la extradición de "Pequeño J", acusado del triple femicidio de Florencio Varela

El gobierno de Perú aprobó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano , de 20 años, conocido como “Pequeño J” , principal acusado por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela . El joven fue detenido en septiembre del año pasado en Lima, tras permanecer prófugo luego de los asesinatos.

La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por el presidente peruano José Jerí , junto al canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez , según informaron medios oficiales del país. Con la autorización concedida, resta ahora coordinar la logística de entrega y traslado del detenido a la Argentina.

Valverde Victoriano está imputado por “homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género” . La Justicia argentina lo señala como uno de los responsables de los asesinatos de Lara Gutiérrez (15) , Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) , hechos que conmocionaron al conurbano bonaerense.

policia peru pequeño j (1) Nueve detenidos por el triple crimen en Florencio Varela y la causa sigue abierta.

Tras el crimen, el acusado huyó de Florencio Varela y fue capturado más de diez días después en Pucusana, al sur de Lima, cuando intentaba escapar oculto en un camión de pescado. La detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Policía Bonaerense y Interpol, tras el rastreo de su teléfono celular.

La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado se negó a entregarse de manera voluntaria, lo que activó el trámite formal que culminó con la resolución aprobada este sábado. El texto oficial establece que, antes de la entrega, las autoridades peruanas deberán verificar que el detenido no tenga procesos penales pendientes en ese país; de existir, la extradición podría ser aplazada.

El rol de “Pequeño J” en la causa

En la investigación, Valverde Victoriano fue señalado como autor intelectual de la tortura y los asesinatos. En una primera etapa, también fue mencionado como presunto líder de una organización narco que operaba en la Villa 1-11-14 y en el sur del conurbano. Con el avance de la causa, los investigadores indicaron que por encima de él estaría “Señor J”, identificado como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, a quien se atribuye la orden del triple crimen.

Desde su captura, “Pequeño J” permaneció detenido en el Penal de Nuevo Imperial, una unidad carcelaria con altos niveles de sobrepoblación, donde estuvo alojado en el sector de procesados. Durante su traslado inicial, negó los cargos: “Me están echando la culpa nada más. No matamos a nadie”, declaró ante la prensa.

Con la extradición autorizada, el próximo paso será definir el cronograma de traslado a la Argentina, donde deberá enfrentar el proceso judicial por uno de los casos criminales más resonantes de los últimos años en el conurbano bonaerense.