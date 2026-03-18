"¿Cuál es el delito?": fue a pagar un impuesto y terminó a los gritos en un ataque de furia

La mujer, fuera de si, a los gritos e insultos comenzó a increpar a empleados y otras personas que estaban en la municipalidad. Todo quedó grabado.

La situación generó sorpresa entre empleados y contribuyentes que se encontraban en el lugar destinado al pago de tasas municipales.

Un episodio de máxima tensión se vivió en la municipalidad de Quilmes, cuando una mujer intentaba pagar una factura y no logró completar el trámite. Ante esta situación, reaccionó de una manera inesperada y desbordada: comenzó a gritar a la ventanilla de atención al público y todo quedó registrado por los vecinos que también esperaban ser atendidos.

La situación generó sorpresa entre empleados y contribuyentes que se encontraban en el lugar destinado al pago de tasas municipales. La protagonista, visiblemente alterada, empezó a gritar frente a los empleados y usuarios del lugar , mientras buscaba completar un trámite que, al parecer, no lograba resolver.

"¿Cuál es el delito?” , se la escuchó decir a los gritos, en un tono que transmitía desesperación. El registro muestra cómo la mujer elevó la voz e interpeló al personal y a los presentes, sin que los intentos por calmarla tuvieran efecto.

Lejos de eso, exteriorizó un grito sostenido que sorprendió a los presentes por que se extendía por varios segundos sin cesar. Una situación extrema en la que la policía tuvo que intervenir para calmarla.

El ataque de ira de una mujer cuando fue a pagar una factura: "¿Cuál es el delito?"

"Sólo quiero pagar"

En el video también se loga ver a un hombre que aguardaba en una ventanilla contigua gira la cabeza sorprendido, mientras otros presentes observan la escena con incomodidad.

Luego se acerca una mujer con la intención de calmarla, pero la situación no se modifica. La protagonista retoma sus reclamos y vuelve a gritar: "Solo quiero pagar".

Lejos de tranquilizarse, la mujer insiste con mayor énfasis y vuelve a gritar, al borde del llanto. "Díganme cuánto es el monto que tengo que pagar de la factura y lo tengo que pagar acá. No puedo ir a otro Pago Fácil, ¿entiende?", reclamó mientras un efectivo de la Policía Bonaerense intentó intervenir para tranquilizarla.

Qué dijo la municipalidad sobre el episodio

Ante la viralización del caótico momento, desde la municipalidad de Quilmes indicaron que la factura que la mujer intentaba pagar estaba vencida y el cobro ya no dependía del municipio, sino de la empresa prestadora del servicio eléctrico. Por ese motivo, indicaron, debía dirigirse a otro centro habilitado para completar la operación.

Finalmente, la intervención policial permitió desalojar a la mujer del edificio de la Municipalidad de Quilmes. La imagen del incidente fue difundida en redes sociales y generó comentarios entre vecinos y usuarios digitales.

Desató su ira en la oficina y rompió todo por la falta de luz

Tiempo atrás se registró un momento de extrema tensión en la ciudad de San Jorge, ubicada a 152 km de la ciudad de Santa Fe. Un hombre protagonizó un violento episodio en una de las oficinas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Alrededor de las 10 de la mañana, el sujeto se presentó en la esquina de San Luis y Rivadavia dispuesto a romper toda la oficina. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde se lo puede ver portando una herramienta tipo pico y acto seguido rompió los objetos del lugar sin mediar palabra.

En las instalaciones de EPE se encontraban tanto empleados como transeúntes realizando trámites. En cuestión de minutos, el hombre rompió varias computadoras, equipamiento de oficina y destruyó la vidriera que da a la calle. La situación generó gran conmoción y se alertó rápidamente a las autoridades.