El explosivo audio de Mayra Mendoza a Juan Grabois por los incidentes en Quilmes

La exintendenta envió un fuerte audio al diputado nacional tras la protesta de militantes del MTE. “Fomentás la violencia”, le dijo.

La exintendenta de Quilmes y actual diputada bonaerense, Mayra Mendoza, le envió este jueves un explosivo audio a Juan Grabois , líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y diputado nacional, tras los incidentes que protagonizaron militantes de esa organización frente a la sede municipal. En el mensaje, Mendoza acusó a Grabois de “fomentar la violencia” y le cuestionó su legitimidad política: “No sé quién te creés que sos”.

El enfrentamiento se originó a raíz de una protesta del MTE contra medidas de ordenamiento del tránsito impulsadas por la actual gestión municipal. Entre ellas, se incluye la regulación de los denominados “trapitos” que operan en el centro de Quilmes. Durante la manifestación, una vecina que se encontraba haciendo un trámite resultó herida, según denunció la propia Mendoza.

“Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, comienza el audio difundido por Infobae, en el que la dirigente de La Cámpora se muestra visiblemente molesta. Mendoza defendió la política de su administración para formalizar tareas informales en el espacio público y remarcó que la protesta “lastimó a una vecina”. “No lo voy a permitir”, sostuvo.

En otro tramo, la exintendente apuntó directamente al modo de operar de Grabois: “Me faltás el respeto, fomentás la violencia cuando se ofrece orden y la posibilidad de tener un trabajo formal”, le reprochó, y lo comparó con otros momentos de su gestión, como la erradicación de la tracción a sangre o la reorganización de los recolectores urbanos.

Audiovideo LMPLAY La respuesta de Mayra Mendoza a Juan Grabois

En el pasaje más fuerte del mensaje, Mendoza dudó de la pertenencia política del dirigente del MTE: “Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”.

La frase expone la fractura entre sectores del kirchnerismo ligados a la gestión territorial –como La Cámpora– y las organizaciones sociales que cuestionan el accionar de los gobiernos municipales. En particular, el conflicto revela tensiones en torno a la ocupación del espacio público, el rol del Estado en la informalidad y los límites de la protesta social.

El trasfondo: “trapitos” y ordenamiento urbano

Según fuentes del municipio, las políticas de ordenamiento impulsadas en los últimos años buscan “formalizar el trabajo en la vía pública” y garantizar el uso seguro de los espacios comunes. La regulación de los “trapitos” –personas que cobran por cuidar autos en la calle sin habilitación– ha sido una medida resistida por algunos sectores del MTE, que la consideran criminalizadora de la pobreza.

Desde el movimiento que lidera Grabois, en tanto, denuncian que se intenta avanzar en un modelo de “ciudad excluyente” y que no se escucha la voz de los trabajadores informales. La protesta de este jueves se enmarca en ese reclamo y tuvo como epicentro el edificio municipal de Quilmes.

Mayra Mendoza, una de las figuras con mayor proyección dentro de La Cámpora, se mostró dispuesta a marcar diferencias incluso dentro del mismo campo político: “Tu forma, tu modo, tu estrategia para querer volver locos al resto y hacer sentir mal a la gente, conmigo no va”.