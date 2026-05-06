Javier Milei destrozó a Domingo Cavallo tras sus críticas al cepo: "Terminaste imponiendo un corralito"

El Presidente y el ministro Luis Caputo salieron al cruce del ex ministro, que reclamó liberar totalmente el mercado cambiario para bajar el riesgo país.

Javier Milei salió con dureza a responderle a Domingo Cavallo luego de que el ex funcionario reclamara eliminar por completo el cepo cambiario para bajar el riesgo país . El Presidente acusó al ex ministro de impulsar políticas que “violaron sistemáticamente la propiedad privada” y reavivó la discusión sobre el corralito y la crisis de 2001.

Las críticas del fundador de la convertibilidad también provocaron una fuerte reacción del ministro de Economía, Luis Caputo , y de funcionarios cercanos al equipo económico, que cuestionaron tanto los diagnósticos actuales de Cavallo como parte de su historial al frente del Palacio de Hacienda.

La reacción del Presidente llegó a través de su cuenta oficial de X , donde apuntó directamente contra las medidas económicas impulsadas por Cavallo durante las décadas del 90 y principios de los 2000.

“Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, escribió Milei.

El mandatario también sostuvo que el modelo planteado por Cavallo “contiene expropiaciones masivas”, en una de las críticas más fuertes que lanzó hasta ahora contra el ex ministro de Economía.

JAVIER MILEI Y LUIS CAPUTO Las declaraciones de Domingo Cavallo provocaron una fuerte reacción del Gobierno y profundizaron la pelea con Javier Milei y Luis Caputo.

Las declaraciones marcaron otro episodio dentro de una relación política que terminó completamente quebrada. Durante años, Milei reivindicó distintos aspectos del programa económico aplicado por Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem, especialmente la Convertibilidad. Sin embargo, las reiteradas críticas del economista al rumbo de La Libertad Avanza terminaron profundizando el conflicto.

El intercambio también volvió a instalar en el centro de la discusión pública recuerdos vinculados al corralito financiero, una de las medidas más traumáticas de la crisis de 2001.

Caputo acusó a Cavallo de generar desconfianza

Después del mensaje presidencial, Caputo también salió al cruce con un tono todavía más duro y personal. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, escribió el ministro de Economía en redes sociales.

El funcionario responsabilizó al ex ministro por parte de la desconfianza financiera que todavía persiste en la Argentina y volvió a mencionar el corralito y el impuesto al cheque. “Terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, afirmó.

Caputo además lanzó otra crítica directa contra el ex funcionario: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”.

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, elogió a Milei y a JxC.

El titular del Palacio de Hacienda también aseguró que Cavallo realizó sugerencias equivocadas durante los primeros meses del gobierno libertario. “Prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato”, disparó.

Al cruce se sumó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y uno de los asesores más cercanos al ministro de Economía. “Mingo, tu teoría era que la inflación no podía bajar del 20%, después del 8% y después del 4%. Por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2051817394981445837&partner=&hide_thread=false Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza… https://t.co/GFBjcwJ3ad — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

Qué le reclamó Cavallo al Gobierno

Las respuestas del oficialismo aparecieron después de una entrevista en la que Cavallo insistió con la necesidad de liberar completamente el mercado cambiario y permitir la libre circulación de capitales.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo”, sostuvo el ex ministro durante una entrevista con el canal Ahora Play.

“Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales”, agregó.

Embed El Ministro recibió la peor herencia macro de la historia e implementó un plan de estabilización que tuvo sintonía fina en la consistencia entre la política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera.



Programa de estabilización que evitó el “trabajo sucio” de la hiper y la… https://t.co/zqZy0EWBvh — Federico Furiase (@FedericoFuriase) May 6, 2026

Según Cavallo, las restricciones cambiarias siguen siendo uno de los principales obstáculos para que la Argentina deje de ser considerada un “mercado de frontera” y pueda recuperar acceso más fluido al financiamiento internacional.

“La razón por la cual todavía somos ‘mercado de frontera’ y no pasamos a ser ‘economía emergente’ es por los controles de cambios y porque no hay libre movimiento de capitales”, afirmó.

El economista también pidió modificar la estrategia vinculada a las reservas internacionales y recomendó no intervenir frente a eventuales movimientos del dólar.

“Tienen que decir ‘vamos a acumular reservas’ y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio”, expresó.

En paralelo, Cavallo consideró que una caída del riesgo país permitiría mejorar las condiciones de financiamiento de la Argentina y facilitaría la renovación de vencimientos de deuda con tasas más bajas.

La discusión ocurre en un momento sensible para el Gobierno de Milei, que busca sostener la desaceleración de la inflación, acumular reservas y avanzar hacia una eventual flexibilización cambiaria sin generar tensión sobre el dólar y el sistema financiero.