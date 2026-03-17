Motochorros mataron a un remisero y enviaron un macabro mensaje desde su celular

Dos primos fueron detenidos por el asesinato de Eduardo Gómez, mientras que el celular de la víctima aún no fue recuperado

Un nuevo hecho de inseguridad sacude al conurbano bonaerense. Eduardo Gómez, remisero , fue asesinado tras ser interceptado por motochorros cuando se dirigía a trabajar en la madrugada del domingo. Los agresores le robaron el celular y le dispararon, provocándole una herida fatal en la arteria femoral, murió horas después en el hospital.

Unos 40 minutos más tarde, cuando le envió un mensaje para cerciorarse de que había llegado a destino, su mujer recibió una respuesta que la tranquilizó: “ Sí, ya llegué ”.

No sabía que eran los ladrones que habían logrado desbloquear el aparato , mientras su marido agonizaba. Ambos fueron detenidos. El celular del remisero de 53 años todavía no apareció, indicaron fuentes del caso.

Se trata de Dylan Portillo, de 20 años, y de su primo Brian Portillo, de 31. El primero de ellos, con antecedentes por encubrimiento agravado, fue atrapado tras allanamientos de urgencia solicitados por el fiscal de Homicidios Adrián Arribas. Efectivos de la Policía Bonaerense llegaron a su casa y abrieron la puerta de su casa, ubicada a seis cuadras de la escena del crimen, con un ariete táctico.

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Fue detenido en la comisaría

Brian fue detenido cuando fue a la comisaría, junto a su familia, a preguntar por su primo. Los policías notaron que su rostro era similar al que mostraban los videos de las cámaras de seguridad que registraron el hecho.

Ambos deberán declarar ante Arribas este martes. El fiscal también investiga el homicidio del docente Cristian Pereyra, asesinado, presuntamente, por un policía que ya fue detenido y se negó a declarar.

El crimen

Gómez intentó resistirse con un palo que llevaba en la mano. Uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a corta distancia. El remisero recibió un tiro en la pierna izquierda y, aunque cayó al piso, se reincorporó, mientras los asaltantes escapaban a toda velocidad con su celular.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a la policía y asistieron a Gómez, quien fue trasladado al hospital Pariossien de Isidro Casanova. Pese al esfuerzo de los médicos, el remisero falleció a raíz de la herida de arma de fuego.

Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad. El video, en manos de los investigadores, acompaña este artículo. Las imágenes permitieron a los investigadores identificar a los atacantes y determinar el recorrido realizado antes y después del crimen.

Otro caso de inseguridad en el conurbano bonaerense

También en La Matanza, este sábado por la noche, fue asesinado el docente Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, mientras realizaba un viaje de aplicación, labor a la que se dedicaba en sus tiempos libres para poder llegar a fin de mes.

docente asesinado La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, fue asesinado por el pasajero que llevaba en su vehículo.

Según la investigación, el último pasajero que subió a su auto, un agente de la Policía bonaerense, le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereya murió casi en el acto.

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, que se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fue detenido luego de que el fiscal Arribas detectara inconsistencias en su declaración.