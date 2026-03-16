Un docente fue asesinado a balazos por un policía cuando trabajaba para una aplicación de viajes

El hombre tenía una hija de 3 años, y su familia aseguró que trabaja como chofer en su tiempo libre "porque no llegaba a fin de mes".

La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, quien fue sorprendido por el pasajero que llevaba en su vehículo.

U n docente fue asesinado a balazos cuando trabajaba como chofer de aplicación. El brutal crimen ocurrió este fin de semana, y el principal sospechoso es un policía.

La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, quien fue sorprendido por el pasajero que llevaba en su vehículo. El delincuente era un policía bonaerense que le disparó cinco veces, lo dejó tirado a un lado de la autopista Presidente Perón y se fugó con el auto.

Según revelaron fuente policiales a TN, el fatal hecho ocurrió el sábado por la noche en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Tras una ardua pesquisa de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, se pudo identificar quién había sido el último pasajero de la víctima.

asesinado app

Se trata de Matías Alejandro Vizgarra Riveros de 23 años, oficial de la Policía de Buenos AAIRES, quien presta servicios en la Base UTOI "Puente 12", y había solicitado el viaje - en el auto que conducía Pereyra -desde la aplicación Didi al momento del ataque.

Quién era Cristian Pereyra, el docente que trabajaba como chofer "porque no llegaba a fin de mes"

Pereyra era padre de una nena de 3 años, circulaba por la autopista del oeste en sentido hacia Ezeiza cuando repentinamente el pasajero que llevaba lo sorprendió para robarle.

Una vez que el delincuente se fugó con el vehículo Chevrolet Corsa de color verde oscuro y las pertenencias del docente, dejó tirado el cuerpo sin vida de la víctima a un costado de la vía. Un llamado al 911 alertó del hallazgo del hombre muerto.

En la escena del ataque, los peritos secuestraron cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros. Un dato que agrava las sospechas es que el auto robado a la víctima apareció abandonado en Ciudad Evita, a escasas diez cuadras de la base operativa donde trabajaba el agente acusado.

La hermana de la víctima, Victoria Pereyra, dijo en las redes sociales que trabajaba como chofer de aplicación "porque no llegaba a fin de mes" con su salario de docente.

La despedida al docente asesinado

"La EEST N.° 8 ‘Jorge Newbery’ lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero, quien se desempeñaba como profesor y formaba parte de nuestra institución", escribió la escuela para despedirlo a través de una historia de Instagram. También informaron que dispusieron un día de duelo para este lunes.

docente asesinado (2)

La Unión Docentes Argentinos de La Matanza manifestó su pesar por medio de las redes sociales: "Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y demás seres queridos de nuestro compañero quien perdiera la vida en un hecho de inseguridad".

Los peritos de la Policía Científica determinaron que la víctima presentaba varias heridas de bala: dos en la parte posterior del tronco, a la altura de la escápula derecha; otra en el pectoral derecho, una en el codo izquierdo y otra en el brazo derecho. En la escena del crimen se hallaron cinco vainas calibre 9 milímetros y un encamisado.

El fiscal Adrián Arribas le tomó declaración al policía que viajaba en el auto y, después de analizar las pruebas, pidió su detención, que luego fue avalada por un juez.