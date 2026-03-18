Alerta por lluvias en la cordillera: las provincias patagónicas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias persistentes en sectores cordilleranos de la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta meteorológica por lluvias que afectará a sectores de la cordillera patagónica . El aviso es de nivel amarillo y advierte sobre precipitaciones persistentes que podrían generar complicaciones en algunas actividades.

De acuerdo con el informe del organismo, el fenómeno se registrará durante la jornada de este miércoles en distintas zonas cordilleranas de estas tres provincias. El SMN señaló que se esperan lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, en áreas cercanas a la cordillera.

Según el parte meteorológico oficial, los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 15 y 30 milímetros , aunque no se descarta que en algunos sectores estos valores puedan ser superados de manera puntual.

El aviso alcanza principalmente a sectores cordilleranos del sur de la provincia de Neuquén, la región andina de Río Negro y amplias áreas de la cordillera de Chubut. En estos lugares se prevé un período de inestabilidad con precipitaciones persistentes a lo largo del día.

SMN Alerta por lluvias 18-03

Las lluvias podrían presentarse con distinta intensidad según la zona y las condiciones locales. En los puntos de mayor altura, incluso, no se descarta que parte de las precipitaciones se combinen con nieve o aguanieve, un fenómeno frecuente en la región cordillerana durante episodios de inestabilidad.

Qué significa el nivel amarillo

El nivel amarillo en el sistema de alertas del SMN indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño o riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En ese contexto, el organismo recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas de montaña o en rutas cordilleranas donde las lluvias pueden afectar la visibilidad o el estado de los caminos.

Las precipitaciones persistentes pueden generar algunas complicaciones en sectores de la cordillera, especialmente en rutas de montaña, caminos de ripio y actividades turísticas al aire libre.

También se recomienda precaución para quienes realicen actividades en áreas naturales o en sectores cercanos a ríos y arroyos de montaña, ya que las lluvias pueden provocar aumentos temporarios en los caudales.

Por el momento, el alerta se concentra principalmente en la región cordillerana de la Patagonia norte y centro, mientras que en otras zonas del norte patagónico las condiciones meteorológicas se mantienen más estables.

lluvia- cordillera- NEUQUÉN-

Recomendaciones del SMN

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El SMN continuará monitoreando la evolución del sistema de inestabilidad y actualizará los avisos en caso de que se registren cambios en la intensidad o extensión del fenómeno. Es por ello que se le pide a la poblacion de los sectores afectados que se mantengan informados solamente por los canales informales, ya que en ese espacio se informarán las novedades.