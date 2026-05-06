Alertas por mal clima: advierten por tormentas, nieve, viento y viento zonda

El organismo nacional emitió advertencias para distintas regiones. Se prevén fenómenos intensos con potencial de complicaciones en varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas para este miércoles que alcanzan a gran parte del país, en una jornada marcada por la inestabilidad y la combinación de fenómenos climáticos de distinta intensidad. Tormentas, lluvias persistentes, nevadas, fuertes ráfagas de viento y viento zonda forman parte del escenario previsto, según el sistema de alertas vigente.

De acuerdo con la información oficial brindada por el organismo, las advertencias abarcan provincias del norte, centro y sur de la Argentina, con distintos niveles de intensidad según la región. En muchos casos, se trata de fenómenos que podrían desarrollarse de manera simultánea, lo que incrementa el riesgo de complicaciones en la vida cotidiana, especialmente en la circulación y actividades al aire libre.

Una de las principales alertas emitidas por el SMN corresponde a tormentas que afectan a amplias zonas del centro del país. Estas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las áreas bajo alerta amarilla incluyen provincias como San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, este de Chubut, sur de Neuquén y norte de Buenos Aires. En tanto, también rige una alerta naranja por tormentas para las áreas de oeste de La Pampa y centro-este- sur de Buenos Aires.

SMN alerta por tormentas 06-05 Alerta por tormentas.

En estas regiones, los acumulados de precipitación podrían ser significativos, con valores que en algunos casos pueden superar los promedios habituales para esta época.

El organismo advirtió que este tipo de eventos puede generar anegamientos temporarios, crecidas rápidas de cursos de agua y complicaciones en zonas urbanas, especialmente en áreas con drenaje limitado.

SMN alerta por lluvias 06-05 Alerta por lluvias.

Vientos intensos en el centro y la Patagonia

Otra de las advertencias vigentes está relacionada con la presencia de vientos fuertes que afectan a provincias del centro del país y gran parte de la Patagonia. Según el SMN, se esperan velocidades sostenidas elevadas, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Este fenómeno impacta principalmente en zonas abiertas, donde la intensidad del viento puede provocar voladura de objetos, reducción de la visibilidad y dificultades para la circulación vehicular, sobre todo en rutas y caminos expuestos.

Las áreas afectadas son: este de La Pampa, San Luis, Mendoza, oeste de San Juan, La Rioja y Catamarca.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, asegurar elementos que puedan desplazarse y evitar actividades que impliquen riesgos en condiciones de viento intenso.

SMN alerta por viento 06-05 Alerta por viento.

Nevadas en la cordillera

En paralelo, el SMN mantiene alertas por nevadas en sectores cordilleranos del oeste y la Patagonia. Las condiciones meteorológicas indican que podrían registrarse acumulaciones importantes de nieve, especialmente en áreas de alta montaña.

Las provincias más afectadas incluyen Mendoza y Neuquén, donde este fenómeno podría impactar directamente en la transitabilidad de rutas y pasos internacionales. No se descartan interrupciones parciales o totales en algunos corredores cordilleranos.

Además, las bajas temperaturas asociadas a este tipo de eventos pueden generar condiciones de hielo en calzadas, lo que incrementa el riesgo para quienes circulan por estas zonas.

SMN alerta por nevadas 06-05 Alerta por nevadas.

Viento zonda en la región de Cuyo

Otra de las alertas destacadas es la presencia de viento zonda en provincias de la región de Cuyo. Este fenómeno se caracteriza por ser un viento cálido, seco y de fuerte intensidad que desciende desde la cordillera.

El zonda puede provocar un aumento repentino de la temperatura, una marcada disminución de la humedad y ráfagas que pueden generar complicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. También puede afectar la visibilidad debido a la presencia de polvo en suspensión.

Las zonas afectadas son: Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

SMN alerta por viento zonda 06-05 Alerta por viento zonda.

Un escenario meteorológico complejo

El panorama general para este miércoles refleja un escenario de inestabilidad extendida, con múltiples alertas activas de manera simultánea en distintas regiones del país. Esta combinación de fenómenos obliga a prestar especial atención a los reportes oficiales y a las actualizaciones que pueda emitir el SMN a lo largo del día.

Desde el organismo remarcaron que estas alertas forman parte del sistema de prevención temprana y tienen como objetivo advertir a la población sobre posibles eventos que pueden tener capacidad de daño.

Recomendaciones ante las alertas

Frente a este contexto, el SMN difundió una serie de recomendaciones generales para reducir riesgos: