"La cortan toda": el nuevo video del triple crimen muestra a "Pequeño J" mientras tortura a una víctima

La autopsia reveló que Lara Gutiérrez sufrió la amputación de cinco dedos antes de ser degollada.

Un nuevo video de Pequeño J torturando a una de las víctimas impulsó un nuevo secreto de sumario.

Un nuevo video de Pequeño J torturando a una de las víctimas impulsó un nuevo secreto de sumario.

La noticia del hallazgo de un video que muestra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la víctima más joven del triple femicidio narco de Florencio Varela , sacudió la narrativa del caso más sangriento de la historia reciente.

El video fue hallado dentro del celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata , de 35 años, peruano, alias “Roger”, detenido por narcotráfico en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El teléfono de Macalopu fue peritado con el software forense UFED: así se encontró el video, que fue compartido al Juzgado Federal N°2 de Morón , a cargo de esclarecer el triple crimen.

Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J” , hoy preso en Marcos Paz, que históricamente aseguró que no fue parte del hecho, “se ve en las imágenes” , aseguró una fuente, vestido con una gorra color crema y una remera deportiva negra.

Sin embargo, otra alta fuente oficial, que conoce el material investigado de primera mano, aseguró: “Pequeño J hace mucho más que simplemente aparecer en el video. Se lo ve torturando a Lara, que está en una cama. La aprieta y se le va encima, la retiene, mientras a ella la cortan toda. Es un espanto”.

En la filmación, puede verse como otro sospechoso le corta un dedo a Lara con un alicate cortaperno. Ese sospechoso, identificado por la Justicia, se encuentra prófugo.

El nuevo video -que, en rigor, fue descubierto al menos dos semanas atrás- impulsó un nuevo secreto de sumario en la causa, decretado por el magistrado Jorge Rodríguez.

La investigación del crimen sigue abierta y hasta el momento cuenta con 16 detenidos y seis prófugos.

“¡Vuelale un dedo!”, grita el jefe de la tortura según fuentes del caso, es “Roger” Macalopu mismo. Lara, incluso, se refiere a Macalopu como “Roger”, mientras ruega por su vida. “Te vas a ir con vida, pero vas a hablar”, le advirtió. Finalmente, “Roger” no le permitió hablar a la víctima, para animar al hombre del alicate a que la mutile, mientras “Pequeño J” retenía a Gutiérrez sobre la cama. “Muy bien”, dijo Macalopu, al ver el sufrimiento de su víctima.

La autopsia determinó que Lara sufrió la amputación de cinco dedos antes de ser degollada con un corte en la arteria carótida, entre otras heridas, como diversas quemaduras en sus falanges.

Habló el abogado de “Pequeño J”

Lucas Contreras Alderete, defensor del acusado, no pudo tomar contacto con el video, dado el secreto en sumario en la causa. Sin embargo, ante la noticia, indicó: “Desde la defensa vamos a poner especial énfasis en que se verifique rigurosamente la autenticidad e integridad del material audiovisual, así como la legalidad de su obtención e incorporación al proceso”.

“Estamos hablando de evidencia digital, cuya validez probatoria exige el cumplimiento de determinados estándares técnicos y garantías procesales. Por eso, antes de formular cualquier valoración sobre su contenido, consideramos indispensable que se establezca su origen, se preserve su cadena de custodia y se descarte cualquier posibilidad de alteración o manipulación”, continuó.

Contreras Alderete pedirá un análisis forense profundo al video una vez que sea incorporado al expediente para determinar si, efectivamente, su cliente participó de la tortura a Lara Gutiérrez.

Qué dijo “Pequeño J” de la víctima que torturó

En su primera entrevista, concedida a Infobae, “Pequeño J” se retrató a sí mismo como un simple mandadero de una banda de transas que dormía en una cama cucheta de la villa Zavaleta. En esa entrevista, precisamente, habló de Lara:

-¿Qué recordás de Brenda, Morena y Lara, de las víctimas?

-Me acuerdo cuando les pedimos el servicio por primera vez. Allí estaban Morena y Lara. A Brenda nunca la conocí. Estaba conversando con Morena. Era muy agradable, linda, divertida. Lara conversaba con “El Gordo”. Conversaron de su trabajo, nos reímos. Ahí pasamos al servicio y nos fuimos con “El Gordo”. Lara era un poco más perseguida, te preguntaba tu nombre a cada rato. Veía que andaba medio asustada.