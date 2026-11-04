"Voy a hacer como los nazis": atacaron a una pareja homosexual a machetazos, insultos y amenazas de muerte

El autor de la agresión quedó detenido a disposición de la Justicia. El impactante relato de la pareja que hizo la denuncia.

En medio de una oleada de ataques contra el colectivo LGBT, un nuevo episodio de agresión se conoció este miércoles. En las últimas horas una pareja gay denunció haber vivido un violento ataque homofóbico, cuando un vecino comerciante los agrediera a machetazos y amenazó de muerte a uno de ellos.

El episodio ocurrió el martes pasado a plena luz del día en Agua de Oro, en la región de Sierras Chicas y tuvo como protagonistas a Juan y Nicolás, una pareja de comerciantes oriunda de La Granja, una ciudad ubicada a 53 kilómetros de la capital de Córdoba.

Ambos había ido a un comercio de la localidad, cuando se encontraron con un vecino comerciante detrás de un árbol, alguien que los persigue desde hace dos años hostigándolos.

Cuando ven la presencia de esta persona, Nicolás comenzó a grabar la situación, indicó Juan al diario La Voz. Según su relato, sacó un machete del baúl de su auto y lo amenazó de muerte a su pareja. "Pu...de mierda, te voy a matar", les gritó, de acuerdo con la denuncia de las víctimas.

El acusado del ataque homofóbico fue detenido

En ese momento, el agresor se abalanzó hacia ellos: "Creo que fueron cerca de 10 machetazos, fue algo terrible", afirmó Juan en diálogo con ElDoce TV.

"Mientras tiraba machetazos decía 'a los putos hay que matarlos', 'yo me voy a encargar de sacar a todos los putos de La Granja’, 'voy a hacer como los nazis, voy a cagar matando a todos los putos'", relató.

"Lo tiraba para todos lados", describió al reconstruir el episodio. Y fue contundente al dimensionar el peligro que corrió su pareja: "No lo mató de milagro".

La situación generó gran desesperación entre quienes presenciaron el ataque. Aunque algunos testigos intentaron intervenir, el hombre siguió lanzando su machete en distintas direcciones. "Este no es un hecho aislado", denunció la pareja.

Nicolás sufrió lesiones y tuvo que recibir asistencia médica. Después del ataque, ambos realizaron la denuncia en la comisaría de Agua de Oro, donde quedaron asentadas las amenazas y las lesiones.

El agresor de 54 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia tras un allanamiento en su vivienda. En el lugar la Policía secuestró el machete y prendas de vestir vinculadas a la investigación.

La pareja soportó amenazas e insultos homofóbicos durante años

Según revelaron, las amenazas por parte del acusado este último mes habían sido mayores. "Yo le decía que se cuide porque este tipo iba a salir de atrás de una planta y nos va a encadenar. Su deseo era ponernos una cadena en el cuello", aseguró Juan a ElDoce.

Resulta que todo comenzó tras el alquiler de un alquiler comercial. Juan y Nicolás viven hace 4 años en la localidad de La Granja, pero antes estaban en Agua de Oro. Allí alquilaron el local por dos años a un hombre con todos los elementos pero, a un año de aquel contrato, el hombre les exigió retirar sus heladeras y freezer y éstos se lo dieron.

"Cuando hicimos la entrega del local, me agredió delante de su escribana y su abogada. Cuando cerramos, su escribana nos dijo: 'Chicos, por su paz, cierren o traten de arreglar esto porque si no no van a tener vida'", aseguraron al medio local.

Juan indicó que conserva audios con amenazas que revelan el hostigamiento que sufrían. "Tengo al menos siete audios en los que me decía 'puto, te voy a cortar las piernas', 'cómo quedó el mariquita del Nico, cómo le quedó la cara por la piña que le pegué al mariquita ese'", sostuvo.

La causa está en manos de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo de Guillermo Monti, que investiga las circunstancias de la agresión y las amenazas denunciadas.

Tras conocerse el ataque, la Municipalidad de La Granja expresó públicamente su repudio y puso a disposición de Juan y Nicolás el Área de Género y Diversidades para brindarles acompañamiento y asistencia.