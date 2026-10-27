"Va a ser como ocho Cosquín Rock": vigilia musical y el papamóvil para recibir a León XIV en Córdoba

Se llevará a cabo un imponente despliegue para recibir al Papa durante su visita. Todos los detalles de un evento sin precedentes.

León XIV celebrará una misa en Córdoba el 10 de noviembre, dentro de su visita a la Argentina (Foto: Reuters / Yara Nardi)

Tras la confirmación del viaje al país, Córdoba prepara un operativo de gran escala para la misa que realizará el Papa León XIV el martes 10 de noviembre, a las 10 de la mañana en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA.

El área destinada a las actividades ocupará 117 hectáreas. “Esto va a ser equivalente a ocho Cosquín Rock”, comparó el intendente Daniel Passerini al explicar el despliegue previsto para recibir a los peregrinos.

La organización reúne a autoridades municipales, provinciales y nacionales, junto con la Iglesia y las fuerzas de seguridad.

Los preparativos incluyen transporte gratuito, atención sanitaria y una vigilia desde la noche anterior. Para quienes quieran participar, uno de los puntos centrales será llegar con tiempo: los accesos cerrarán cuatro horas antes del comienzo de la celebración.

A qué hora se podrá entrar y cómo funcionarán los colectivos

Las puertas se abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18 horas, y el ingreso quedará cerrado a las 6 de la mañana del martes, según anunció Passerini. Después de ese horario no se permitirá entrar al predio, aunque todavía falten varias horas para la misa.

El operativo ocupará 117 hectáreas entre el sector de la misa y el espacio destinado a la vigilia (Foto: SRT Media)

La Municipalidad dispondrá de 300 colectivos especiales: 150 desde la zona norte y otros 150 desde el sur. Las unidades acercarán a los asistentes a las inmediaciones de FAdeA, pero el último tramo exigirá una caminata de al menos tres kilómetros.

El transporte público urbano será gratuito el lunes 9 y el martes 10. Por separado, el esquema especial para llevar peregrinos al predio está previsto desde las 17 del lunes hasta las 6 del martes; las autoridades piden contemplar tanto el traslado como el recorrido a pie.

Hospitales, controles y objetos permitidos

La seguridad dentro del predio estará a cargo de Gendarmería Nacional. El dispositivo sanitario tendrá 1100 personas, distribuidas en dos turnos, y contará con 56 puestos sanitarios, cuatro hospitales —uno fijo y tres de campaña— y más de 80 ambulancias.

Las restricciones de ingreso alcanzarán a carpas, sombrillas, envases de vidrio, bebidas alcohólicas y valijas. Tampoco se admitirán mochilas de más de 15 litros, velas, pirotecnia, drones ni objetos punzocortantes, de acuerdo con las indicaciones difundidas por la Arquidiócesis.

Sí estará permitido llevar bolsos pequeños, botellas plásticas, termo y mate, alimentos con utensilios descartables, abrigo, bolsas de dormir y sillas plegables. La organización contempla que muchos asistentes pasen la noche en el lugar para esperar al pontífice.

Una vigilia musical y el recorrido en papamóvil

La vigilia joven comenzará el lunes a las 22 horas y estará abierta a personas de todas las edades. Para las actividades de FAdeA se anunciaron, entre otros artistas, Jairo, Jorge Rojas, José Luis Miralles, Maxi Larghi y Pablo Martínez.

El montaje en FAdeA incluye pantallas y equipos de sonido para que los peregrinos sigan la misa desde distintos sectores (Foto: Mateo Lago / El Doce)

Tras la misa, León XIV tendrá otros encuentros en la ciudad. El itinerario del Arzobispado prevé un recorrido en papamóvil hasta el centro histórico y un saludo desde el balcón de esa sede a las 12.30.

A las 15.15 está programado un encuentro pastoral en la Catedral de Córdoba, con obispos, sacerdotes, religiosos y otros integrantes de la Iglesia. La partida hacia Buenos Aires está prevista para las 16.55.

En FAdeA, el Arzobispado y la Catedral habrá pantallas y sonido para seguir las actividades desde un mismo punto, una medida con la que se busca evitar desplazamientos masivos entre los distintos lugares.