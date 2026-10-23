La llegada del Sumo Pontífice generará un fin de semana largo de tres días en todo el país y de cuatro en determinadas jurisdicciones.

Feriados por la visita del papa León XIV: estos son los días de noviembre, uno por uno, en cada jurisdicción

En apenas un par de semanas, Argentina vivirá un momento histórico: la visita del papa León XIV. El Sumo Pontífice llegará al país el 8 de noviembre y se quedará hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Perú . Durante su estadía, encabezará distintas actividades en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y en Córdoba .

Si bien su gira por Sudamérica aún se mantiene en duda por su reciente operación de un cáncer de pulmón , desde el Vaticano dieron señales que ratifican su viaje . De hecho, el propio Papa le hizo un guiño a un fiel argentino que lo visitó en la Santa Sede. "Argentina, allá vamos", le aseguró en la audiencia que encabezó en la plaza San Pedro.

Más allá de ser una visita de fuerte carácter religioso , la ratificación del viaje de León XIV es clave en la vida laboral de todos los argentinos, ya que el Gobierno nacional fijó un feriado nacional , al que también se sumaron otros dos días no laborables jurisdiccionales.

El Sumo Pontífice ya retomó sus actividades tras la cirugía en Roma.

Cuándo serán los feriados por la visita del papa León XIV

A través del decreto 1103/2026, el Gobierno nacional declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Por ello, estableció como “feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina”.

Además, para que los fieles puedan participar de las distintas actividades del Sumo Pontífice, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba también fijaron el martes 10 como feriado. En este caso, el día no laborable solo estará vigente para esas jurisdicciones que, incluyendo al lunes 9, tendrán cuatro días libres de corrido.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires hizo lo propio, pero para el miércoles 11, día en el que León XIV encabezará la misa en la Basílica de Luján. Como en el caso anterior, este feriado regirá únicamente para el territorio bonaerense.

Noviembre 2026 tendrá dos fines de semana largos.

De esta manera, la visita del Papa generará los siguientes feriados:

Lunes 9 de noviembre : feriado nacional en todo el territorio argentino. Generará un fin de semana largo de tres días, sumando el sábado 7 y el domingo 8.

: feriado nacional en todo el territorio argentino. Generará un fin de semana largo de tres días, sumando el sábado 7 y el domingo 8. Martes 10 de noviembre: feriado jurisdiccional únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.

feriado jurisdiccional únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado jurisdiccional solo en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Cuál es el otro fin de semana largo de noviembre 2026

Después de la visita del papa León XIV, habrá otro fin de semana largo. Será por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, que este año cae viernes. Sin embargo, al tratarse de un feriado catalogado como “trasladable”, fue movido al lunes 23 de noviembre. Así, se generarán tres días libres entre el sábado 21 y el propio lunes 23.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo lugar en 1845, en un recodo del río Paraná, al norte de la Provincia de Buenos Aires. La fecha conmemora la gesta heroica de los soldados de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, quienes en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país.

El feriado por la Batalla de la Vuelta de Obligado fue movido al lunes 23 de noviembre.

El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional y es símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

Qué feriados quedan en el resto de 2026

El cierre del año tendrá otros dos fines de semana largos para disfrutar. Y ambos serán de cuatro días para un sector de la población. El primero de ellos tendrá lugar entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Este año, el feriado inamovible cae martes, por lo que el Gobierno nacional decidió decretar el lunes 7 como día no laborable. Cabe destacar que esta jornada no será libre para todos. Puntualmente, beneficia a la administración pública y a aquellos empleadores que decidan darle descanso a sus trabajadores.

Una situación similar ocurrirá para Navidad. En 2026, el 25 de diciembre será viernes, favoreciendo un fin de semana largo de tres días en todo el territorio nacional. Sin embargo, en muchos sectores se suele decretar asueto o día no laborable a partir del 24 de diciembre, por lo que los beneficiados tendrán cuatro días libres de corrido.