El Papá León XIV confirmó su visita a la Argentina: el mensaje que escribió

Había dudas acerca de su viaje, en medio de su recuperación tras la operación por cáncer de pulmón. Qué dijo el Pontífice.

Este lunes, el Papa León XIV ratificó su viaje que está programado para el mes de noviembre a la Argentina y otros países de Latinoamérica, tras las especulaciones que había debido a su operación de cáncer de pulmón.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", comenzó en su publicación en redes sociales.

"Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", indicó.

Al mismo tiempo, el Vaticano difundió un comunicado sobre la evolución de su estado de salud, a dos semanas de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

La confirmación médica y del Vaticano de la salud del papa León XIV

"El Dr. Luigi Carbone confirma que la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando, y los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica", indicaron desde Vatican News.

En este sentido, desde el Vaticano aseguraron que no existen impedimentos médicos para llevar adelante la gira latinoamericana. "Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorios realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina".

Días atrás, el papa León XIV reforzó las expectativas de su visita a Argentina al responder “Argentina, allá vamos” a una pareja de recién casados santafesinos durante la audiencia general en la plaza de San Pedro.

Cronograma oficial de actividades de León XIV y SU recorrido en el país

El sumo pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en un vuelo procedente de Florida, Uruguay, que aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery.

Su agenda oficial se iniciará con un homenaje en el Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín, seguido por una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción con diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad a las 18:30.

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y presidirá una misa multitudinaria a las 11:30 frente al Monumento a los Españoles en Palermo.

Durante esa misma jornada, mantendrá un encuentro con el sector laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos en el Arzobispado.

La visita continuará el martes 10 de noviembre con el traslado del papa a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y recorrer la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de retornar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15.

En su último día de permanencia en la Argentina, el miércoles 11 de noviembre, el Santo Padre visitará el Complejo Penitenciario Federal y oficiará una ceremonia religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se esperan miles de fieles, luego, conluirá su estadía a las 14:00 con su partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima.