Se le rompió el neumático, quedó varada en la Ruta 40 y fue rescatada por la Policía

El hecho ocurrió este domingo a la altura de Cuchillo Cura. Efectivos de la fuerza de seguridad provincial lograron asistir a la conductora.

Una conductora que circulaba por la Ruta Nacional 40 necesitó asistencia este domingo 25 de octubre, luego de que se produjera la rotura de uno de los neumáticos de su vehículo . La situación la obligó a detener la marcha a la altura de Cuchillo Cura .

Tras recibir el pedido de auxilio, efectivos de la Comisaría 27 de Las Lajas acudieron al lugar y se predispusieron para resolver la situación.

El episodio ocurrió en el sector de Cuchillo Cura, al oeste de la provincia de Neuquén , cuando la conductora debió interrumpir su marcha por el desperfecto. Los uniformados se encargaron del reemplazo del neumático.

Una vez finalizada la tarea, la mujer pudo retomar su recorrido a bordo del vehículo.

Una pareja perdió el control de su camioneta y sufrió un fuerte vuelco

Un hombre mayor de edad fue trasladado de urgencia al Hospital de Senillosa tras sufrir un brutal vuelco sobre la Ruta Nacional 22. En el lugar trabajó personal sanitario, además de Bomberos y Policía.

En diálogo con LM Neuquén, el Comandante José Acuña, a cargo de la central de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, comentó que el hecho ocurrió el lunes 19 de octubre a las 10.45, horario en el que recibieron la primera alerta.

En el lugar se encontraron con una camioneta Chevrolet S10 de costado a la vera de la calzada. El conductor, en tanto, se encontraba consciente al momento de ser asistido y luego fue trasladado de urgencia al Hospital de Senillosa para determinar la gravedad de sus heridas.

Por su parte, al ser consultado sobre la mecánica del siniestro, Acuña indicó que el hombre perdió el control de su vehículo, despistó y terminó volcando sobre la banquina, hasta terminar en un área descampada.

“Al momento de arribar, el personal dio aviso a las autoridades de Senillosa, ya que en ese punto ya se encontraban en la jurisdicción de Senillosa. Se trabajó de manera conjunta”, agregó el Comandante. Y señaló que la dotación regresó a la base cerca del mediodía.

Por su parte, y según detalló el medio Cutral Co Al Instante, el conductor se encontraba acompañado de una mujer, quien también fue trasladada al centro de salud neuquino por los golpes recibidos.

En el lugar, además, hubo testigos que aportaron información a las autoridades sobre lo ocurrido. En este momento, las causas que produjeron el vuelco están siendo investigadas por personal policial.