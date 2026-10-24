El episodio ocurrió este sábado cerca de las 3.40. Los operadores del Centro de Monitoreo Urbano advirtieron sus movimientos y alertaron a la Policía.

Intentaba abrir autos estacionados en pleno centro neuquino y fue captado por las cámaras de seguridad

La madrugada transcurría con normalidad hasta que una serie de movimientos llamó la atención de los operadores de las cámaras de seguridad en Neuquén capital. Un hombre fue observado mientras manipulaba varios autos estacionados en la calle y la situación motivó una intervención policial.

El episodio ocurrió este sábado, alrededor de las 3.40, en la intersección de avenida Olascoaga y Montevideo, cuando los operadores del Centro de Monitoreo Urbano advirtieron que un hombre se acercaba a distintos rodados e intentaba abrir sus puertas, una conducta que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, los trabajadores iniciaron un seguimiento mediante el sistema de videovigilancia y dieron aviso inmediato al personal de la Comisaría Segunda. De esta manera, los efectivos pudieron contar con información sobre los movimientos del sospechoso y desplegarse en el sector para localizarlo.

Lo encontraron a pocas cuadras

Minutos después de la primera alerta, un efectivo policial encontró al hombre en inmediaciones de avenida Olascoaga y calle Libertad. Se trataba de una zona cercana al lugar donde había sido observado inicialmente y sus características coincidían con las que los operadores habían transmitido desde el centro de monitoreo.

Tras identificarlo, el personal policial procedió a demorarlo y lo trasladó a la unidad correspondiente para continuar con las actuaciones. La intervención se concretó a partir del seguimiento de las cámaras y la coordinación entre los operadores del sistema de seguridad y los efectivos que acudieron al lugar.

Hasta el momento, la Policía no precisó si el hombre llegó a abrir alguno de los vehículos ni cuál era su intención al intentar manipular las puertas.

El monitoreo urbano, clave para detectar situaciones sospechosas

Un procedimiento similar se registró el pasado 17 de agosto en el oeste de Neuquén capital, cuando las cámaras de seguridad detectaron a un hombre que trepaba las rejas de una vivienda con presuntas intenciones de robo.

En aquella oportunidad, el operador del Centro de Monitoreo Urbano alertó al personal de la Comisaría 16, que desplegó efectivos para localizar al sospechoso. El hombre fue interceptado en inmediaciones de las calles Concordia y Casilda, donde los policías también se entrevistaron con la propietaria del domicilio.

La mujer constató daños en el sector de acceso a la vivienda y realizó la denuncia correspondiente. A partir de esos elementos, el hombre fue demorado por presunta tentativa de robo y se dio intervención a la Justicia.

Ambos episodios muestran cómo el seguimiento de las cámaras permite advertir movimientos sospechosos y transmitir información a los efectivos que patrullan las calles.