Con un plan de Figueroa, los neuquinos pagarán 30% menos de luz

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , sorprendió este viernes con un anuncio sin precedentes en la provincia, ni paralelismo en el país: aseguró que los usuarios del Ente Provincial de Energía ( EPEN ) pagarán un 30% menos en sus facturas de luz. El beneficio es amplio y alcanzará a miles de contribuyentes.

“A partir del mes que viene, los neuquinos pagaremos 30 por ciento menos de luz en cada una de las viviendas”, aseveró el gobernador durante el acto por el aniversario de la localidad de Los Miches. “Vamos a continuar trabajando en promocionar la actividad económica”, agregó.

El beneficio consiste en rebajas del 30% del cargo fijo y del cargo variable para todas las categorías de usuarios residenciales. No obstante, Figueroa reforzó el mensaje de impulso a la economía y adelantó la inminente implementación de un programa para otorgarles un descuento similar a gastronómicos y hoteleros (también del EPEN), tal como ya se realiza con algunas actividades industriales.

Según argumentaron desde el gobierno provincial, esta rebaja en la tarifa no fue presentada como un subsidio ni como una ayuda por parte del gobierno, sino como otro de los programas a partir de los cuales la administración Figueroa garantiza la distribución justa y equitativa de los recursos. Se trata de acciones que inciden de manera directa en la calidad de vida de la población.

Regirá a partir del próximo mes

En este sentido, explicaron que "Neuquén es el motor energético del país. No sólo por Vaca Muerta que registra un crecimiento que es destacado, incluso, en el mercado internacional de los hidrocarburos, sino también por las hidroeléctricas. Pero es el desarrollo acelerado de Vaca Muerta (producto de la planificación estratégica neuquina) y el ordenamiento de las cuentas públicas, lo que permitió contar con un mayor volumen de recursos para invertirlo en beneficio de los neuquinos".

Y aseguraron que "una y otra vez, desde el gobierno provincial se ha dicho que estas acciones tienen un contexto que no debe soslayarse y que incluye el fin de los privilegios, la tolerancia cero a los hechos de corrupción, los planes de viviendas, los créditos a emprendedores, las becas a deportistas y el fortalecimiento de las áreas esenciales como de Educación, Seguridad y Salud".

Las rebajas contempladas en la "Tarifa Neuquina" comenzarán a regir el próximo mes y quienes quieran acceder al beneficio deberán inscribirse. Será otro aporte al desarrollo de las actividades económicas en cada una de las regiones, según se indicó.