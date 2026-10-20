Cuándo se inaugura el gran templo evangélico en Neuquén: las invitaciones de la política

Hace 15 años se construye el templo de la Iglesia Jesús es Rey que conduce el pastor Hugo Márquez. Los que ya confirmaron su presidencia.

El templo está ubicado en la calle J J Lastra al 3100 frente. a la ETON.

Después de 15 años de obra, la Iglesia Bautista Jesús es Rey inaugurará su nuevo templo evangélico en Neuquén el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Está ubicada en la calle J J Lastra 3100, frente a la T erminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) , y tendrá capacidad para 4.000 personas sentadas: 2.500 en esta primera etapa y otras 1.500 cuando se complete la segunda.

La obra se levantó sobre un predio de 8.000 metros cuadrados que muchos neuquinos recuerdan como el de la avícola Bambi y que después pasó a una firma de servicios petroleros. La iglesia lo compró en 2009, colocó la piedra fundamental en 2012 y desde entonces construyó 6.600 metros cuadrados, 2.500 de ellos destinados al auditorio.

El proyecto es del estudio Maradei, de Buenos Aires, y una doble viga metálica de 55 metros de largo y cinco de alto sostiene la cubierta curva. Una obra estructural

El auditorio para 4.000 personas de la Iglesia Jesús es Rey. Claudio Espinoza

Según el pastor Hugo Márquez, el templo se financió solo con ofrendas. "No hemos recibido dólares, no tenemos préstamos bancarios, no estamos endeudados", afirmó a LM Neuquén.

Templo evangélico: cómo se hizo la obra en 15 años

La primera etapa la hizo una constructora contratada. Todo lo demás se completó por administración propia, con proveedores locales, voluntarios de la congregación y empresas que donaron materiales o trabajo. Márquez no dio cifras, pero según valores actuales del Colegio de Arquitectos de Neuquén, levantar hoy una obra de esa superficie costaría unos 14 millones de dólares, terreno incluido.

Jesús es Rey es considerada la primera iglesia evangélica de la ciudad. Tiene más de un siglo de presencia en Neuquén y el año próximo cumplirá 90 años como congregación organizada. De ella nació la mutual AMEN, con su colegio y el recordado servicio de ambulancias.

Claudio Espinoza

Por sus filas pasaron dirigentes como Rodolfo Inda, expresidente de CALF; David Schlereth, exconcejal y exdiputado nacional; el exdiputado Osvaldo Llancafilo y la senadora por la Libertad Avanza, Nadia Márquez, hija del pastor.

Con esa historia a cuestas, la inauguración promete convocar al poder político neuquino. Entre los invitados figuran el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido.

Según Márquez, el mandatario provincial ya confirmó que asistirá. No sería la primera vez que un gobernador acompaña a la congregación: el templo histórico de calle Roca 445 fue inaugurado con la presencia de Felipe Sapag.

También se espera a la senadora Márquez, a legisladores y concejales, a referentes de otras iglesias evangélicas de la región y a miembros de ACIERA, la alianza de iglesias evangélicas de la que Hugo Márquez es vicepresidente.

Entre los invitados especiales estará Abel Vallejos, uno de los médicos fundadores del servicio de emergencias de AMEN y misionero de la iglesia en África, que viajará para el acto del sábado.

La convocatoria

La congregación convocó con un mensaje en sus redes: "Muy pronto estaremos cortando la cinta de inauguración y celebrando juntos todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo".

Claudio Espinoza

El traslado ya comenzó. El último culto en el templo de calle Roca se celebró el domingo 4 de octubre. A partir de la inauguración, las reuniones de los domingos, que convocan a unas 2.000 personas, pasarán al nuevo auditorio.

Adentro no habrá imágenes, ni oro, ni retratos de pastores. El diseño en forma de hemiciclo busca que los asistentes estén cerca del escenario. "La iglesia no es gente dispersa, es una familia", dijo.

La inauguración llega además en un momento de transición. Márquez, de 73 años, empezó a dejarle lugar a Matías Riffo, pastor de la congregación y esposo de la senadora. "Yo no estoy acá hasta la muerte", dijo. "Esto es de una comunidad".