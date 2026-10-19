Venía con el baúl pasado de truchas arcoíris y lo pararon en la Ruta 237: otra historia de pesca furtiva

A un pescador le decomisaron más de cinco veces más piezas permitidas cerca de Villa El Chocón. El límite es de cinco ejemplares por permiso.

Las truchas cortadas listas para el freezer en el baúl del auto.

Los hechos se repiten cada vez con más frecuencia sobre la Ruta Nacional 237 . Un auto blanco detenido en la banquina, la luz de las linternas sobre el baúl abierto y, adentro, el botín: 42 truchas arcoíris apiladas entre bolsas de nylon, varias de ellas ya sin cabeza y listas para el freezer.

El hallazgo se produjo durante un operativo de control vehicular e identificación de personas que encabezó personal de la División Brigada Rural y Montada del Limay, en conjunto con agentes de Fauna, a la altura del kilómetro 1304 de la ruta, casi en el acceso a Villa El Chocón. Automáticamente, los policías pararon al conductor que iba en un Chevrolet Prisma .

Según informó la Policía del Neuquén, la cantidad de ejemplares superaba ampliamente lo permitido para la pesca, por lo que se labró un acta de infracción a la Ley Provincial de Fauna Silvestre Nº 2539 .

A un pescador lo pararon en el kilómetro 1305 en la ruta Nacional 237.

Hasta el momento no trascendió la identidad del conductor ni el lugar donde habría obtenido los peces.

Pesca furtiva y el control cerca de Villa El Chocón

El decomiso toma otra dimensión si se lo compara con lo que habilita la normativa en esta época del año. Tras el cierre de la temporada oficial 2025-2026, el embalse Piedra del Águila quedó habilitado en su Zona 2 hasta el 31 de octubre, con la posibilidad de sacrificar hasta cinco truchas arcoíris por permiso.

El embalse Alicurá mantiene las mismas condiciones hasta esa fecha. Si los ejemplares provenían de alguno de esos espejos de agua, la carga del baúl multiplicaba por más de ocho el cupo legal.

Además, el reglamento patagónico establece que la pesca solo está permitida durante las horas de luz diurna, y la temporada general en la mayoría de ríos y lagos de la provincia recién se abre el 1 de noviembre.

Un corredor bajo la lupa de los pescadores furtivos

No es la primera vez que la 237 aparece en el mapa de la pesca furtiva. En mayo pasado, la Comisaría 9° de Picún Leufú y Guardafaunas secuestraron 31 truchas en un control a la altura del kilómetro 1353.

En marzo, otro procedimiento de la Comisaría 28° sobre la misma ruta terminó con tres vehículos secuestrados, truchas faenadas y carne de ciervo, y seis personas demoradas.

Los antecedentes son bastante extensos. En noviembre de 2025, un patrullaje de doce horas de la Brigada Rural Zona Sur y Fauna por las rutas 40, 234 y 237 y los embalses Piedra del Águila, Alicurá y Malalhuaca dejó 14 actas y 54 piezas de pesca secuestradas. Y en junio de ese año, en un control en el kilómetro 1353, los agentes encontraron 19 truchas en un Renault Logan, una cantidad que excedía largamente el límite legal.

Chubut adelanta la temporada de pesca deportiva.

Desde la Dirección Provincial de Fauna sostienen que el endurecimiento de los controles da resultados. Al inicio de la última temporada, el director Nicolás Lagos aseguró que las infracciones y los casos de pesca furtiva habían caído un 60% respecto del período anterior.

Con la apertura de la temporada 2026-2027 en noviembre próximo, los operativos en rutas y accesos a embalses continuarán, según adelantaron desde la fuerza, con el objetivo de proteger un recurso que sostiene buena parte del turismo neuquino.