Vuelve "Ruca Che se Mueve": anotate gratis para los 6,5 km recreativos

Se habilitó el registro para la clásica jornada deportiva y recreativa en Neuquén. El evento tendrá un circuito que incluirá el Espacio Duam.

Este lunes se habilitó el registro gratuito para participar de la edición 2026 de “Ruca Che se Mueve” , una iniciativa que busca promover la vida activa y el encuentro al aire libre en Ruca Che .

El evento deportivo no competitivo, que promueve la actividad física colectiva, tendrá como punto de partida y llegada el renovado estadio neuquino. El recorrido de 6,5 kilómetros atravesará las instalaciones del Espacio Duam , adyacente al aeropuerto de la ciudad.

Bajo el lema “Hacela a tu ritmo” , la propuesta está diseñada para diversas franjas etarias, incluyendo a participantes de hasta 75 años. Los niños de entre 5 y 10 años contarán con una distancia especial de 400 metros, mientras que el resto podrá completar el trayecto corriendo, trotando o caminando.

La actividad se realizará el domingo 1 de noviembre próximo.

Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE, destacó que el propósito principal de estas actividades es estimular la actividad física en comunidad, ofreciendo jornadas accesibles que fortalezcan los vínculos sociales. “Buscamos que las familias se apropien de las instalaciones y compartan una mañana diferente, donde la meta no es llegar primero, sino compartir el trayecto juntos”, afirmó.

Cómo participar en el Espacio Duam

Las personas interesadas en sumarse a “Ruca Che se Mueve” pueden completar el formulario digital de inscripción disponible en las redes sociales del Estadio Ruca Che, identificadas como @estadiorucache. En los días previos al evento, se detallarán el trazado exacto del recorrido, la ubicación de los puestos de hidratación y las instancias de acreditación previstas.