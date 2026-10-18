La capital busca consolidarse como una de las más ordenadas del país en materia de administración de los recursos públicos. Baja el índice de dinero destinado a masa salarial.

Neuquén, entre las ciudades que más apuestan a la obra pública: proyecta destinar el 50% del presupuesto en 2027

Con una gestión que pone el equilibrio fiscal y la inversión en obra pública entre sus prioridades, el gobierno comunal de Mariano Gaido presenta una distribución presupuestaria que lo diferencia de otras grandes ciudades argentinas.

De acuerdo a lo que se proyecta para 2027, las primeras estimaciones, anticipan que esa orientación todavía podría profundizar más.

En tiempos de Javier Milei , en los que administrar los recursos públicos se convirtió en uno de los principales desafíos de los gobiernos, la capital neuquina muestra una particularidad: destina a infraestructura una proporción de su presupuesto considerablemente superior a la de otras ciudades incluidas en un relevamiento comparativo.

El equipo económico del intendente Mariano Gaido se prepara para presentar ante el Concejo Deliberante el proyecto de presupuesto 2027, con una previsión de incremento de los recursos disponibles y una decisión que marcaría el rumbo de la próxima etapa de gestión. Destinará la mitad del presupuesto municipal a obra pública.

El punto de partida, del análisis, es el presupuesto vigente de 2026, que alcanzó los 557.000 millones de pesos. De ese total, 234.109 millones fueron destinados a obra pública, representando el 42% de los recursos municipales. La partida salarial ascendió a unos 140.000 millones de pesos, equivalentes aproximadamente al 25% del presupuesto vigente.

Comparación con otros municipios

La distribución adquiere mayor relevancia cuando se la compara con el comportamiento presupuestario de otros municipios del país. Según los datos del cuadro comparativo de presupuestos de ocho jurisdicciones, “Neuquén presenta el mayor porcentaje destinado a obra pública y la menor participación del gasto salarial dentro del grupo analizado”.

En Córdoba, por ejemplo, “la inversión en infraestructura representa el 16% del presupuesto, mientras que los salarios absorben el 42%. Rosario destina el 14% a obras y el 36% a personal. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la relación es del 20% para obra pública y del 41% para salarios”, segun explican en el “paper”.

La tendencia también aparece en otras ciudades del interior. “Posadas asigna el 16% a infraestructura y el 50% a salarios; Comodoro Rivadavia, el 15% y el 37%; Mendoza, el 15% y el 42%; y Paraná, el 22% y el 48%, respectivamente”, agrega.

“Los porcentajes muestran distintas formas de distribuir los recursos municipales. Naturalmente, cada ciudad tiene dimensiones, responsabilidades y estructuras de gastos diferentes, por lo que la comparación no alcanza por sí sola para determinar cuál administra mejor. Pero sí permite identificar una característica concreta: Neuquén destina una proporción significativamente mayor de sus recursos a obra pública que las otras siete ciudades incluidas en el relevamiento”, señala el documento.

Esta orientación forma parte de la línea de gestión que Gaido viene sosteniendo desde su llegada a la Municipalidad, en diciembre de 2019. El equilibrio de las cuentas, el mantenimiento del superávit fiscal y la inversión en infraestructura aparecen como los ejes sobre los que el equipo económico municipal plantea su administración de los recursos.

Y esa decisión cobra especial relevancia en una ciudad que no deja de crecer, que según estimaciones del gobernador, Rolando Figueroa, será el gran soporte del primer millón de habitantes que la provincia albergará en 2030.

“Detrás de cada porcentaje también hay necesidades que los vecinos conocen de cerca. Una calle que todavía espera el pavimento, un barrio que necesita ampliar sus servicios, una avenida que debe acompañar el aumento del tránsito o un espacio público que requiere mejoras. Son demandas cotidianas que muestran por qué la inversión en infraestructura ocupa un lugar central en la discusión sobre el futuro de nuestra ciudad”, explicó el intendente hace algunos días atrás.

“El crecimiento urbano no espera los tiempos de la administración. Cada nuevo sector que se desarrolla demanda obras, conectividad y servicios. Y sostener ese proceso obliga a pensar no solamente en las necesidades actuales, sino también en la ciudad que habrá que administrar dentro de cinco o diez años”, agregó con entusiasmo.

Según el intendente de la capital de la Gran metrópoli de Vaca Muerta, “de cara a 2027, el gobierno municipal pretende profundizar esa orientación”.

Volviendo a las previsiones presupuestarias para el próximo año, las primeras estimaciones indican que el nuevo presupuesto podría ser aproximadamente un 30% superior al vigente, aunque el monto definitivo se conocerá cuando el Ejecutivo envíe formalmente el proyecto al Concejo Deliberante.

La principal novedad estaría en la distribución de los recursos. La intención del equipo económico es elevar del 42% al 50% la participación de la obra pública, mientras que el gasto salarial se ubicaría en una franja de entre el 20% y el 25%.

Si esas previsiones se concretan, uno de cada dos pesos del presupuesto municipal del próximo año estaría destinado a obras de infraestructura.

“No es un dato menor. La distribución de los recursos es, en definitiva, una de las expresiones más concretas de las prioridades de cualquier gobierno. Allí se define cuánto dinero se destina al funcionamiento de la administración y cuánto se reserva para inversiones que buscan transformar la ciudad”, explicó un asesor privado que monitorea permanentemente los números de la comuna y provincia.

“Sin embargo, también aparece un desafío que va más allá de los números. Porque destinar una porción importante del presupuesto a infraestructura es una decisión relevante, pero su verdadero resultado depende de la ejecución de las obras, del cumplimiento de los plazos y de la capacidad para responder a las necesidades de los distintos sectores de Neuquén”, agregó.

“La discusión sobre el presupuesto 2027 será, por eso, mucho más que un debate de cifras. Permitirá conocer qué obras tendrán prioridad, cómo se distribuirán los recursos y de qué manera se proyecta acompañar el crecimiento de la capital provincial”, explicó.

En ese escenario, el equipo económico de Gaido buscará ratificar una línea de administración que, después de seis años de gobierno, sostiene el orden de las cuentas municipales y la inversión en infraestructura como objetivos centrales.

“Los datos comparativos disponibles muestran que Neuquén se diferencia por el peso que la obra pública tiene dentro de su presupuesto. La proyección para el próximo año apunta a ampliar todavía más esa participación”, explicó nuestro analista consultado.

En debate

El proyecto deberá atravesar su presentación formal y el correspondiente debate en el Concejo Deliberante. Será entonces cuando se conozcan los números definitivos y el alcance de las inversiones previstas.

Mientras tanto, la orientación que plantea el municipio deja una discusión de fondo sobre cómo debe administrarse una ciudad que crece a gran velocidad y necesita respuestas permanentes, previendo que será el epicentro urbano de una provincia de más de un millón de habitantes.

“Un presupuesto no es solamente una planilla de ingresos y gastos. Es una manera de establecer prioridades. Y el verdadero valor de esas decisiones se mide cuando los recursos públicos se transforman en obras y mejoras concretas para la vida de los vecinos. Nuestro proyecto de Presupuesto es la hoja de ruta del gobierno que encabezó”, explicó Gaido el año pasado cuando le tocó fundamentar el presupuesto 2026. El que está gestando junto a su equipo económico no será la excepción.